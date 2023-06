Assemblea OriGIn, Dongyu (FAO): Creare piattaforma internazionale per promuovere IG in tutto il mondo

“È innegabile che bisognerebbe potenziare una piattaforma internazionale per promuovere le IG, il cibo autoctono, tradizionale in ogni paese del mondo. E in questo sicuramente la Fao intende dare tutto il suo supporto, per potenziare le indicazioni geografiche e allo stesso tempo aiutare i piccoli e medi produttori”.

Lo ha detto il direttore generale della Fao Qu Dongyu, nel corso dell’incontro “Il ruolo delle Indicazioni Geografiche nel nuovo contesto economico e normativo”, organizzato oggi a Roma nell’ambito dell’Assemblea dei soci Origin Italia 2023.

“Non conoscete il mio background”, continua il direttore generale Fao, “ma volevo farvi sapere che in Cina noi abbiamo promosso le IG ben trent’anni fa. E siamo felici che la Commissione europea abbia intrapreso lo stesso percorso. Sono ben 7450 le IG approvate dal governo cinese, e comprendono ogni tipo di prodotto, dal pesce, ai fiori, alla carne e via dicendo. Io fui il primo a supportare, tanti anni fa, un patrimonio globale per le indicazioni geografiche. Dunque posso dire che le IG sono un po’ anche una mia creatura”.

“Sono convinto – aggiunge Dongyu – che il cibo non sia solo cibo, solo nutrizione: il cibo è cultura, tradizioni, civiltà, e anche ambiente. Non a caso si lega strettamente alla conformazione naturale, cosicché le diverse altitudini, per esempio, daranno vita a prodotti differenti con diverse qualità. In Cina, nella difesa e nella promozione delle IG sono coinvolti ben tre ministeri, Cultura, Agricoltura e Commercio, per attrarre i consumatori verso questo tipo di prodotti. Certamente per noi la sfida è trasformare il sistema agricolo tradizionale per renderlo più competitivo, ma questo va fatto mantenendo le nostre radici, e le radici sono appunto le IG”.