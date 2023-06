Assemblea orIGin, Lollobrigida: facciamo gioco di squadra in nome delle nostre imprese e per il benessere del pianeta

"La qualità è l'elemento che contraddistingue la nostra nazione. Il direttore della FAO ha sottolineato come sia importante mettere al centro questo elemento, che è poi la nostra tipicità. Italia vuol dire qualità, non dobbiamo inventare nulla: del resto il nostro territorio rappresenta storia, tradizione e ricchezza della produzione. Tutto questo nasce da un impegno collettivo, nazionale e internazionale: è un gioco di squadra che il nostro mondo si aspetta. La politica di divide sul piano interno, ma fuori è unita, in nome delle nostre imprese e per il benessere del pianeta.

Così Francesco Lollobrigida, ministro Masaf, in occasione dell'assemblea soci di orIGin Italia in corso a Roma.

"Oggi si parla di sicurezza alimentare e l'obiettivo è non dare solo cibo a tutti, ma di qualità. Questo è il nostro modello di sviluppo e che qualcuno mette in discussione con fattori distorsivi per puntare ad un modello di standardizzazione che fa perdere non solo la qualità, ma anche il benessere.

La persona deve diventare soggetto attivo, che sappia decidere cosa mangiare, senza imposizioni. Dobbiamo inoltre evitare frodi, attraverso verifiche e controlli e con accordi con le piattaforme internazionali. Stiamo cercando di inserire il Made in Italy come elemento portante, anche attraverso il decreto omonimo".