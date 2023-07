Assica e Unaitalia su rinnovo ccnl industria alimentare: bene il clima costruttivo con le organizzazioni sindacali

Assica e Unaitalia hanno partecipato oggi all'incontro con le Organizzazioni Sindacali di Fai, Flai e Uila in merito alla presentazione della piattaforma di rinnovo del CCNL dell'industria alimentare. Le due Associazioni, all'esito della costituzione di uno specifico coordinamento in materia sindacale, hanno ribadito l'importanza delle buone relazioni industriali nell'ottica di addivenire a soluzioni condivise e utili sia per le aziende che per i lavoratori. Nondimeno, l'occasione è stata propizia per ribadire come i due settori stiano affrontando una situazione economica particolarmente difficile: le specificità dei comparti suinicolo e avicolo, come noto, contraddistinti da esigenze organizzative peculiari legate alle tipologie di lavorazione, dovranno essere riconosciute in un apposito protocollo. "Abbiamo apprezzato il clima costruttivo e siamo certi che le nostre istanze verranno considerate con la dovuta attenzione" - hanno affermato i direttori di Assica Davide Calderone e di Unaitalia Lara Sanfrancesco.