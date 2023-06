Assica, Pietro D’Angeli è il nuovo presidente

L’Assemblea di ASSICA, Associazione Industriali delle Carni e dei Salumi che si è svolta oggi a Roma ha eletto all’unanimità Pietro D’Angeli come nuovo Presidente. D’Angeli, già Vicepresidente nell’ultimo biennio, raccoglie il testimone di Ruggero Lenti, che aveva ricoperto l’incarico dal 2021.

“Voglio ringraziare tutti gli associati per la fiducia riposta in me e desidero sottolineare che il mio mandato sarà in continuità con le presidenze precedenti di Ruggero Lenti e di Nicola Levoni, cui vanno la mia gratitudine e stima per il prezioso lavoro svolto. In particolare, vorrei che rimanesse intatto il clima di grande collaborazione, convinto che solo uno spirito e una visione comune da parte delle imprese, derivanti da un continuo e aperto confronto, possano essere il motore giusto affinché l’Associazione svolga al meglio la propria funzione, in rappresentanza di tutti gli associati, indipendentemente dalle dimensioni delle aziende” – ha affermato il neopresidente D’Angeli.

Sul fronte del programma, le priorità annunciate sono in risposta alle altrettante sfide che il settore sta affrontando, dal forte incremento dei costi industriali e della materia prima (nazionale ed estera) alla Peste Suina Africana (PSA) con le già gravi ripercussioni sull’export. “Come reazione al deciso e incessante incremento dei costi di materia prima, energia, packaging e di molti altri correlati e la difficoltà di trasferire tali maggiori oneri sui prezzi finali di vendita, anche alla luce della perdita di potere d’acquisto delle famiglie italiane, ridurre l’Iva al 4%, equiparando quindi carni e salumi a formaggi e prodotti ortofrutticoli, contribuirebbe a rasserenare il mercato – ha annunciato D’Angeli. “Per contrastare la diffusione della PSA è di vitale importanza agire tempestivamente, con la condivisione e la messa in atto di azioni coordinate per l’eradicazione dell’infezione”. Per quanto riguarda le priorità interne, il Presidente punta a un maggior coinvolgimento dei giovani, sia all’interno delle singole aziende che in Associazione: “Il tema della continuità aziendale e del passaggio generazionale è cruciale, soprattutto per la nostra filiera, composta per la maggioranza da PMI di stampo familiare. In questo biennio intendo impegnarmi affinché venga favorito e facilitato l’ingresso o il maggior coinvolgimento dei giovani all’interno di ASSICA e delle nostre aziende associate: sono il futuro del nostro settore e del nostro Paese ed è necessario che acquistino sempre più voce anche all’interno della nostra organizzazione”.

La sua stessa biografia ne è un esempio. Classe ‘62, appassionato sportivo ed autentico romagnolo, D’Angeli inizia giovanissimo la sua formazione specifica nel settore agrario, delle carni e dei salumi sul territorio sin dalle prime esperienze, guadagnando competenze connesse a tutte le fasi produttive tipiche della filiera, poi arricchite e ampliate grazie al conseguimento di diversi titoli presso la SDA Bocconi di Milano. Dal 2005 è Direttore Generale della CLAI, cooperativa all’interno della quale è cresciuto, sin dal suo ingresso in azienda nel 1988 in qualità di Direttore di Produzione e di Stabilimento. Dal dicembre 2019 è inoltre Amministratore unico di Zuarina SPA.

In ASSICA dal 2021 è Vicepresidente con delega ai Rapporti di Filiera. “E’ mia intenzione lavorare in squadra, - ha concluso D’Angeli - avvalendomi a fondo delle capacità dei colleghi imprenditori che si impegnano nella vita associativa, sia attraverso le deleghe ai Vicepresidenti sia coinvolgendo maggiormente i Presidenti dei Gruppi merceologici per le tematiche specifiche”.

L’elezione del nuovo Presidente è avvenuta in occasione dell’Assemblea annuale dell’Associazione. Il Convegno “Le prospettive della filiera dei salumi, fra cambiamenti economici e sfide dello sviluppo sostenibile”, parte pubblica dell’Assemblea ASSICA, rientra nell’ambito della campagna europea “Trust Your Taste, CHOOSE EUROPEAN QUALITY”.