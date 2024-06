Assobiotec, Giansanti: Tea battaglia importante che dobbiamo portare avanti in Europa e vincerla. VIDEOINTERVISTA

Roma - "Per noi di Confagricoltura le Tea sono una delle grandi battaglie che dovremo portare avanti proprio in Europa e vincerle. Oggi più che mai, di fronte agli effetti del cambiamento climatico rispetto anche a quelle che sono l'enorme volatilità sui mercati, noi dobbiamo dare garanzie e certezze ai nostri produttori. Produrre meglio, produrre cibo buono e produrre certamente andando a guardare soprattutto gli aspetti della qualità, fortemente influenzati appunto dal cambiamento climatico. Avere oggi delle piante resistenti alla siccità, piante resistenti alle nuove malattie, questo diventa un elemento fondamentale per poter garantire la sicurezza alimentare".

Così ad AGRICOLAE Massimiliano Giansanti, presidente Confagricoltura, a margine dell’Assemblea Federchimica Assobiotec organizzata oggi a Roma.

"In questa dimensione quindi dobbiamo chiudere velocemente il dossier europeo, per arrivare ovviamente a dare a tutti gli agricoltori, nel minor tempo possibile, gli strumenti necessari per vincere sul mercato.

Un aspetto fondamentale è che la politica finalmente ha tolto quel senso di oscurantismo sui temi della ricerca. Finalmente possiamo oggi fare sperimentazioni in pieno campo. Dall'altra parte, purtroppo, esiste ancora un oscurantismo di fondo da parte di quei signori o di quelle signore che nottetempo sono andati a distruggere il campo sperimentale del riso di Pavia.

Questo è un fatto che va fatto deplorevole, è un fatto che va assolutamente condannato. Qui c'è ancora chi guarda allo sviluppo della ricerca come un qualcosa che vada contro l'interesse. Nell'analisi presentata oggi addirittura emerge con chiarezza che i consumatori ritengono fondamentale, nell'attività di agricoltura biologica, avere le biotecnologie. Se lo chiedono addirittura i consumatori, mi sorprende che ci sia ancora qualcuno che voglia tornare alla stagione veramente bruttissima in cui la scienza non deve avere nessun futuro".