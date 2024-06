Assobiotec, Greco (Federchimica): biotecnologie centrali per agricoltura, salute, ambiente. Ora tempo di accelerare. VIDEOINTERVISTA

“Già da mesi stavamo dialogando con il governo per cercare di far accelerare il mondo delle biotecnologie in Italia. Il documento che l'Unione Europea e la Commissione europea ha pubblicato a marzo è un incentivo ad accelerare in questo percorso perché le biotecnologie, come la Commissione stessa dice, sono una delle armi per le soluzioni di questo secolo nel campo della società. Dunque di quello che la società avrà bisogno, ossia salute, ambiente, agricoltura, industria. Perciò dobbiamo assolutamente accelerare per diventare anche noi protagonisti in questo nuovo mondo.”

Così Fabrizio Greco - presidente Federchimica Assobiotec a margine dell’Assemblea Federchimica Assobiotec.