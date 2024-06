Assobiotec, Pezzotti: Tea e innovazioni bloccate da leggi Ue. Tecniche genomiche non sono Ogm

“Biotecnologie e agricoltura: l’agricoltura è un laboratorio all’aperto e le biotech sono di grande aiuto per l’agricoltura, ma siamo di fronte ad un paradosso. Le biotecnologie che potrebbero avere un beneficio in agricoltura così come lo hanno per la salute umana, non sono accettate. Quando si parla di piante che sono migliorate per l’intervento dell’uomo - come avviene da diecimila anni - sul dna è un discorso che non viene accettato.”

Così Mario Pezzotti, Professore Genetica Agraria Università di Verona, già Commissario Straordinario CREA nel corso dell’Assemblea Federchimica Assobiotec.

“Le biotech forse potrebbero in agricoltura fare un passo più ampio addirittura, rispetto a quello che avviene nel settore farmaceutico, ma in Europa sono messe al bando. Parlare alla popolazione di nuove tecniche genomiche era come parlare di nuovo di ogm, anche se non era così.

Abbiamo inrodotto il concetto di Tea, che sono strumenti di lavoro che permettono di realizzare prototipi che hanno tempi tecnici che si possono accorciare: ecco il grande vantaggio delle biotecnologie in agricoltura. E’ una equazione che non torna: da una parte abbiamo università, centri di ricerca che producono innovazioni, e poi ci sono leggi che impediscono il trasferimento tecnologico.

Se vogliamo sbloccare questo meccanismo, dobbiamo cambiare mentalità. La chimica verde è parte dell’agricoltura. C’è una legge europea vecchia di 25 anni che chiama le piante Tea OGM, ma non lo sono.