Assobiotec, Scornajenchi (Cdp Venture Capital): investire nelle giovani imprese. Settore con enormi potenzialità

“Come vogliamo impostare la strategia nei prossimi cinque anni? Se un settore è strategico ma non è maturo, è lì che dobbiamo esserci. Abbiamo costruito una matrice, c’è voluto un po’ di tempo: questo è un settore con enormi potenzialità di sviluppo. Noi interveniamo in quattro settori. Per tanti anni mi sono occupato di finanza, e so quanto sia importante che noi ci siamo: anche perché se non investiamo noi i soldi, magari li investe qualcun’altro, che proviene da qualche altro paese. E allora può capitare che i giovani vadano all’estero, e magari tornino solo per comprarsi un casale, o in vacanza. E questo non può essere.

Abbiamo già investito 220 milioni di euro, per arrivare ad un investimento complessivo di mezzo miliardo nel 2028. La dimensione del Venture Capital in Italia è fortemente sotto investiva dal settore istituzionale. I giovani imprenditori hanno bisogno di equity. Se non investiamo nella giovane impresa di oggi, non avremo investimenti maturi domani.”

Così Agostino Scornajenchi, Amministratore Delegato e Direttore Generale CDP Venture Capital, nel corso dell’Assemblea Federchimica Assobiotec.