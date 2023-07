Assocarni: bene emendamento approvato dal Senato che vieta l’uso delle denominazioni della carne per i prodotti vegetali

La IX Commissione Agricoltura e produzione agroalimentare del Senato, presieduta dal Senatore Luca De Carlo, nell’ambito del disegno di legge che vieta la commercializzazione in Italia di alimenti sintetici, ha approvato ieri un emendamento a firma dei Senatori Gian Marco Centinaio e Giorgio Maria Bergesio che vieta l’uso di denominazioni tipiche della carne per definire prodotti contenenti invece solo ingredienti vegetali.

“Accogliamo con favore questa importante decisione” - ha affermato il Presidente di Assocarni Serafino Cremonini. Si tratta di un passo decisivo per la tutela dell’intero comparto zootecnico in quanto la commercializzazione di prodotti a base vegetale, che utilizzano denominazioni usuali e descrittive riferite alla carne, può chiaramente indurre i consumatori italiani a pensare, erroneamente, che queste imitazioni siano sostituti uguali alla carne. La questione – ha proseguito Cremonini - non è impedire il consumo dei surrogati vegetali della carne, ma semplicemente chiamare i prodotti con il loro nome. È evidente che questi prodotti non hanno affatto lo stesso valore nutrizionale rispetto alla carne naturale. Anche se i consumatori sanno che in un “hamburger vegano” non c’è carne” – ha concluso Cremonini –potrebbero essere indotti a credere che si tratti di un prodotto con equivalente valore nutrizionale, mentre sono cibi vegetali ultra trasformati con l’aggiunta di additivi chimici per alterarne sapore e consistenza”.