Associazione Regionale Allevatori Emilia Romagna (Araer) in campo a sostegno degli allevatori della Romagna

L’Associazione Regionale Allevatori dell’Emilia Romagna (ARAER) è scesa in campo a supporto degli allevatori della Romagna colpiti dalla devastante alluvione che si è abbattuta sull’intero territorio seminando morte e distruzione.

Tutto il personale e gli uffici delle sedi territoriali di Forlì e Ravenna sono a disposizione degli allevatori per rispondere alle diverse necessità, pur agendo in una situazione di estrema difficoltà dovuta anche agli smottamenti e alle interruzioni stradali.

“Siamo in contatto permanente con la Regione e la Protezione civile per coordinare gli interventi in base alle diverse esigenze che ci vengono presentate – spiega il direttore, Claudio Bovo – e stiamo ipotizzando assieme alle Istituzioni un Piano per la fornitura di mangimi e foraggi destinati all’alimentazione degli animali, che in diversi contesti devono essere messi in sicurezza a causa dei danni strutturali delle stalle. Stiamo mettendo in campo tutte le nostre competenze e le risorse a disposizione per fronteggiare una situazione che definire drammatica è riduttivo. Già in data odierna, in collaborazione con le Istituzioni e laddove le condizioni idrogeologiche lo consentano, interverremo per le eventuali evacuazioni degli animali”.

“La realtà che i nostri associati e il Sistema allevatori della Romagna stanno vivendo va al di là di ogni più nefasta immaginazione – interviene il presidente, Maurizio Garlappi – in questi momenti, come avvenuto durante la pandemia e 11 anni fa con il terremoto che aveva sconvolto l’Emilia, ARAER sa e saprà dimostrare tutta la sua resilienza e capacità di sostenere un settore importante, legato al territorio e che di quel territorio rappresenta una realtà e una memoria storica che non può andare dispersa. La nostra vicinanza al comparto zootecnico romagnolo è totale e soprattutto concreta. L’immediato impegnoche stiamo mettendo a disposizione ne è una conferma tangibile”.