Atreju, Cotarella: il vino è sorgente di cultura, siamo coriacei e ci difendiamo dall’ira dei nemici che ci attaccano

"Il vino rappresenta, la storia, la cultura, la modernità e il futuro dell'Italia. Tutto questo è possibile grazie al grande impegno dei produttori. Ora ci dicono che il vino fa male, in Europa e in Italia, ma il vino non può tramontare mai, perché non è una bevanda, non disseta, ma è una sorgente di cultura. Pensate solo all'enoturismo e alle migliaia di persone che visitano Toscana o Umbria per le cantine. Quello che il vino porta al reddito italiano è impressionante. Vogliamo che il vino sia tracciabile, che abbia una storia dall'inizio alla fine".

Così Riccardo Cotarella, presidente di Assoenologi, in occasione di Atreju 2023, organizzata a Roma presso i giardini di Castel Sant'Angelo.

"Cosa può essere la vita solo bevendo acqua? Nemmeno noi sappiamo esattamente quanti vitigni e vini abbiamo in Italia, ne abbiamo più di 600, contro i 50 della Francia. Se ne può anche parlare male, ma noi siamo coriacei, veniamo dalla terra. Abbiamo baluardi e mastini per difenderci, anche se si è scatenata l'ira dei nemici. Non demoralizziamoci, abbiamo le più grosse qualità che possono far innamorare stranieri e turisti, terra, paesaggi, tutto unito dal vino.