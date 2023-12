Atreju, Lollobrigida: ci affermiamo nel mondo con la nostra qualità, è il nostro modo per garantire il benessere all’umanità

"Il futuro non è quello di rinunciare al buon cibo e non è un caso che i prossimi astronauti della missione Axiom 3 mangeranno italiano, prima della partenza e poi nello spazio. Con Schillaci abbiamo firmato una legge rivoluzionaria che vieta il cibo sintetico, in cui l'Italia è all'avanguardia. Oggi il parlamento francese ha presentato una legge identica alla nostra, nel prossimo consiglio Agrifish, su proposta dell'Austria presenteremo insieme un documento che possa vietare alimenti di cui non sappiamo le conseguenze sulla salute, ma che sicuramente non fanno bene all'ambiente".

Così Francesco Lollobrigida, Ministro dell'agricoltura, in occasione di Atreju 2023, organizzata a Roma presso i giardini di Castel Sant'Angelo.

"Chi finanzia la produzione del cibo sintetico vuole abbattere i costi del cibo, facendolo a basso costo e standardizzando il cibo, uguale per tutti e facile da distribuire. Inoltre questo accentrerà il potere nelle mani di pochi. C'è un altro fattore, quello di civiltà, perché presentano questo cibo per aiutare la sicurezza alimentare che nutrirà la popolazione, mentre le elite continueranno a cibarsi con qualità. Non ci arrendiamo a un mondo diviso in caste e per questo abbiamo lanciato il Piano Mattei. Non dobbiamo andare in Africa per sfruttare, ma per aiutare e far crescere l'autosufficienza agroalimentare, così da permettere a quei cittadini di non dovere più emigrare.

Abbiamo scelto la strada della difesa del cibo italiano nel mondo, attraverso i ristoranti e i cuochi italiani, per agganciare tutto questo alla nostra produzione nazionale, per difenderci dall'Italian Sounding. Su questo non ci serve una legislazione ferrea per difendere le nostre produzioni, ma per difendere chi compra pensando che sia italiano.

Allo stesso tempo dobbiamo rafforzare il nostro sistema. L'agricoltura rappresenta una forma di vita che deve tornare centrare nei nostri giovani, perché un rapporto con la natura che deve garantire anche reddito. Tanti ragazzi vogliono fare gli agricoltori, ma sfruttando la tecnologia: oggi siamo un punto di riferimento anche nell'innovazione, così da ridurre l'impatto ambientale. La sostenibilità ambientale deve seguire quella economica e solo ora l'Europa lo sta comprendendo.

Abbiamo una storia lunga come italiani, anche se siamo solo lo 0,2% delle terre emerse. Ma dobbiamo mantenere la qualità al centro della nostra produzione e non c'è un tetto a quello che possiamo portare a casa come export. Solo così potremo continuare ad affermarci nel mondo, perché il nostro modello garantisce il benessere all'umanità".