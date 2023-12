Atreju, Prandini: non pieghiamoci alle logiche commerciali, dobbiamo difendere la nostra identità culturale

"Bentornata coerenza italiana. Noi ci difendiamo dai prodotti fatti in laboratorio, non dalla ricerca e non è un caso che la Francia vuole adottare la nostra legge contro i prodotti di laboratorio, come del resto l'Austria: non ci siamo piegati alle logiche commerciali, rinunciando alla nostra cultura. Ci dicevano che per mangiare dovevamo produrre prodotti OGM, ma in questo caso non parleremmo più di prodotti tipici e uniche, serve lungimiranza per non seguire certi modelli. Dobbiamo difendere la nostra identità, legata ad esempio ai vitigni autoctoni. Per questo valorizziamo l'agricoltura e il territorio".

Così Ettore Prandini, presidente Coldiretti, in occasione di Atreju 2023, organizzata a Roma presso i giardini di Castel Sant'Angelo.

"Oggi dobbiamo valorizzare l'agricoltura distintiva per proteggere le aree interne e montane, non seguiamo gli ambientalisti da salotto. Quello che è successo nelle Marche e nell'Emilia-Romagna, dove gli agricoltori vengono denunciati se rimuovono rami dagli alvei dei fiumi. Se questo non cambierà vedremo ripetere in futuro questi accadimenti.

Oggi ci serve un Governo che duri per tutta la legislatura, al contrario non ci sarà mai una strategia, ma seguiremo la logica del "giorno dopo". Ad esempio sul dissesto idrogeologico o sulle infrastrutture. Ci serve una strategia del Mediterraneo, dobbiamo puntare all'Africa con il Piano Mattei, così che le popolazioni possano avere fortuna nel proprio territorio. Se esportiamo il nostro modo di far politica, creando cultura e professionalità, allora potremo tornare protagonisti, al contrario di come fanno francesi o cinesi.

Noi vogliamo un'Europa diversa, che ascolti. Ad esempio vogliamo un'etichettatura di origine, ma siamo contrari al Nutriscore, che con un semaforo dice cosa fa bene o male, o quelle che dicono che il vino fa male alla salute".