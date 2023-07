Avicoltura, Assemblea Unaitalia. De Castro: lavoriamo con l’Europa, ma istituzioni UE devono esserci vicine. VIDEOINTERVISTA

"Noi abbiamo un made in Italy che fortunatamente continua a conquistare spazi di mercato a livello internazionale, siamo oltre i 60 miliardi. Quello che noi vogliamo che l'Europa ci accompagni in questa transizione ecologica senza mettere in difficoltà le imprese".

Così ad AGRICOLAE Paolo de Castro, europarlamentare e membro della commissione Agricoltura del parlamento europeo, in occasione dell'assemblea annuale Unaitalia in corso a Roma.

"Noi non siamo contrari evidentemente al Green Deal, ci mancherebbe altro, ma bisogna mettere in atto regolamenti, direttive che possano aiutare il settore a fare questi traguardi senza lasciar dietro nessuno. E questo è un po l'obiettivo su cui stiamo lavorando come Commissione Agricoltura del Parlamento europeo. E ci auguriamo anche che la prossima plenaria, in particolare sulla direttiva sulle emissioni, possa dare un contributo positivo votando a favore degli emendamenti della Commissione Agricoltura. I bovini vanno esclusi primo perché migliorano il terreno, aumentano la fertilità del terreno, secondo, perché le emissioni zootecniche sono assai diverse dalle emissioni industriali, È sbagliato metterle assieme. Stiamo già facendo un lavoro eccellente con la nuova PAC per ridurre le emissioni, ma non introduciamo questi meccanismi che possano creare difficoltà a tutti i nostri allevatori".