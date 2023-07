Avicoltura, Assemblea Unaitalia. Fini: nostro impegno per sostenere filiere italiane, l’EU aiuti gli agricoltori su costi e calo dei consumi. VIDEOINTERVISTA

"È chiaro che il Made in Italy è una grande opportunità per le imprese italiane, in particolar modo per quelle associate ad una Unaitalia. Quindi tutte le imprese avicole hanno queste grandi opportunità con i mercati internazionali però ci sono anche tante minacce che arrivano da alcuni provvedimenti europei che sicuramente non vanno nella giusta direzione, che noi tutti insieme anche gli agricoltori italiani dovremo contrastare per cercare di dare maggiore sollievo e maggiore competitività in un momento anche particolarmente difficile legato ai costi di produzione e al calo dei consumi. Quindi noi dobbiamo assolutamente continuare a sostenere queste filiere, le filiere delle carni bianche che sono strategiche per quel che riguarda il futuro della zootecnia italiana".

Così ad AGRICOLAE Cristiano Fini, presidente Cia-Agricoltori italiani, in occasione dell'assemblea annuale Unaitalia in corso a Roma.