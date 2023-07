Avicoltura, Unaitalia, Forlini: Le nostre imprese già eco sostenibili, ma vogliamo migliorare ancora. VIDEOINTERVISTA

"Riteniamo che finalmente in Italia si debba fare sistema, come spesso si dice fare squadra, ma poi poche volte si fa e mettere a fattor comune le nostre esperienze produttive con quelle dei grandi istituti zooprofilattici che noi abbiamo in Italia. Sono delle eccellenze e con le università e con i ministeri, per fare in modo che quegli studi che fino a oggi hanno in qualche maniera trainato le scelte certamente non sempre condivisibili della Commissione europea sui temi legati al benessere animale legati alle produzioni avicole dei prossimi anni, possano avere un approfondimento scientifico e valido dal punto di vista delle produzioni italiane".

Così ad AGRICOLAE Antonio Forlini, presidente Unaitalia, in occasione dell'assemblea annuale in corso a Roma.

"Questo è il punto di vista delle richieste, proprio di quello che potrebbe essere il progetto dei prossimi anni. Dal punto di vista della sostenibilità ambientale io credo che le nostre imprese hanno già fatto molto, hanno già ridotto di molto le proprie emissioni. Ricordo il dato del professor Pollina che citava che le nostre imprese incidono per meno del 50% delle altre imprese extraeuropee: quindi noi abbiamo già un sistema di imprese virtuose le quali peraltro incidono in termini di emissioni in atmosfera solo per lo 0,2% sul totale delle emissioni. E credo che sia un risultato eccellente, rispetto al quale vogliamo ancora migliorare e investire ancora più risorse per essere ancor più sostenibili. Ma questo sempre nel rispetto di quelle che sono le esigenze del cittadino".