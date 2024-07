Banca nazionale Terre Agricole: firmata Convenzione CNN e ISMEA per gestione aste telematiche su piattaforma RAN

Il Consiglio Nazionale del Notariato (CNN) e l’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) hanno sottoscritto una Convenzione per la vendita all’asta di 428 terreni (per complessivi 11.416 ettari) nell’ambito della settima edizione della Banca nazionale delle Terre Agricole (BTA),l'inventario dei terreni agricoli disponibili sul mercato gestito da ISMEA. La Convezione introduce un elemento di novità rispetto alle precedenti edizione della BTA, dando la possibilità, a chi ha manifestato l’interesse all’acquisto di uno o più terreni presenti nella BTA, di presentare in sede d’asta le offerte e gli eventuali rilanci tramite la piattaforma per la Gestione delle Aste Telematiche RAN del CNN. Una procedura notarile che, ormai utilizzata da diversi anni con successo da Enti ed Istituzioni per la gestione della valorizzazione del Patrimonio immobiliare pubblico, garantisce trasparenza giuridica e semplicità alle operazioni, assicurando modalità di esecuzione uniformi, coordinate e sicure.

Le informazioni relative a tutti i bandi e alle aste telematiche saranno disponibili a partire dal mese di settembre sul sito istituzionale del Consiglio Nazionale del Notariato (www.notariato.it/ran) e sul sito web “Avvisi Notarili”, raggiungibile direttamente all’indirizzo www.avvisinotarili.notariato.it.

La BTA è aperta a tutti e l'accesso è gratuito, è sufficiente registrarsi al sito www.ismea.it/banca-delle-terre fornendo un indirizzo di posta elettronica e una password. Per partecipare alla procedura competitiva gestita direttamente da ISMEA è necessario compilare ed inviare una Manifestazione di interesse, i cui termini scadranno il 29 agosto 2024. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all'Ufficio Relazioni con il Pubblico, inviando una e-mail da un indirizzo di posta elettronica ordinaria (non certificata) a [email protected] o contattando i numeri 0685568319 o 0685568260 oppure al Consiglio Nazionale del Notariato telefono 0636769553, indirizzo e-mail: [email protected].

La Rete Aste Notarili (RAN) è un sistema integrato realizzato per il Consiglio Nazionale del Notariato, attra-verso Notartel S.p.A. Società informatica del Notariato – Società Benefit, per la gestione delle aste telemati-che. Attraverso il collegamento dagli studi notarili su tutto il territorio italiano è possibile partecipare alle aste via web, con rilanci da parte di cittadini anche a centinaia di km dall’immobile, abbattendo le barriere territo-riali con la garanzia e sicurezza notarile.