Bando Agrisolare, con Uniko SpA SB accesso semplificato per le imprese agricole del Lazio

La Uniko SpA Società Benefit, coadiuvata da Plurima Progetti e Agevola Impresa & Finanza, con il supporto di un autorevole partner finanziario, ha attivato un percorso di consulenza gratuita e full service con l’obiettivo di assistere, accompagnare e supportare le aziende agricole, con sede nel territorio della regione Lazio, interessate ad accedere al Bando “Parco Agrisolare” del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, che, con uno stanziamento di circa 1 miliardo di euro, finanzia impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, prevedendo contributi in conto capitale, ossia a fondo perduto, che coprono fino all’80% delle spese sostenute.

“Grazie a questa sinergia – afferma Francesco Pecci, Ceo di Uniko SpA Società Benefit - siamo in grado di garantire un accompagnamento professionale, qualificato e a costo zero in ogni fase della partecipazione al bando Parco Agrisolare del Masaf. Infatti, il know how di ciascuna delle realtà aderenti consente a qualsiasi imprenditore attivo nel territorio del Lazio nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale di poter contare su un supporto full service e totalmente gratuito, dall’assistenza nella compilazione della domanda da presentare al Ministero, fino alla consegna dell’impianto fotovoltaico chiavi in mano”.

Le domande vanno presentate tramite la piattaforma informatica del GSE, dalle ore 12:00 del 12 settembre e fino alle ore 12:00 del 12 ottobre 2023 e la Uniko SpA SB insieme a Plurima Progetti e Agevola Impresa & Finanza offrono assistenza gratuita alle imprese agricole laziali, mettendo a disposizione un know how solido e comprovato in materia di Edilizia Sostenibile, Finanza Agevolata, Accesso al Credito e Progettazione Innovativa.

* Uniko SpA Società Benefit

La Uniko SpA Società Benefit è un general contractor ed oggi rappresenta una eccellenza assoluta in materia di edilizia sostenibile. L’azienda, guidata da Francesco Pecci e con sede ad Orte, in provincia di Viterbo, si è distinta negli ultimi anni per una spiccata propensione all’innovazione, grazie alle competenze di un network di professionisti esperti nei diversi settori.

* Agevola Impresa e Finanza

Boutique di avvocati, commercialisti, consulenti aziendali ed esperti della comunicazione che mettono le proprie competenze professionali al servizio delle aziende nell’ambito della finanza agevolata. Chi si affida ad Agevola può contare su un team di professionisti in grado di seguire le diverse fasi della consulenza: financial analyst, legal assistant, business developer, project manager, steering commitee leader.

* Plurima Progetti

Fornisce servizi di progettazione architettonica, strutturale ed impiantistica realizzando per i propri clienti soluzioni innovative, serie ed affidabili, curandone, in particolare, la linearità della fase realizzativa, senza però trascurare la funzionalità ed il confort nella fase di esercizio. La progettazione di spazi di vita sostenibili con tecniche innovative rappresenta l’espressione concreta valori di Plurima Progetti.