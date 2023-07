Battistoni (FI): bene villaggio Coldiretti, occasione storica per promuovere centralità agroalimentare marchigiano

“Il Villaggio Coldiretti a San Benedetto è un’occasione unica per il rilancio del nostro agroalimentare e ribadire la vicinanza e il supporto a tutto il comparto agricolo che, ora più che mai, sta affrontando le ripercussioni economiche negative derivate dell’emergenza siccità e del dramma alluvionale che ha colpito la Regione Marche in primis” Così in una nota il deputato azzurro Francesco Battistoni, Vice Presidente della Commissione Ambiente della Camera dei Deputati e Commissario di Forza Italia per la Regione Marche.

“Sarà la prima storica organizzazione di questo evento nelle Marche e la prima volta in una località di riviera quale San Benedetto del Tronto, così da coinvolgere anche i turisti che in questi mesi affollano la costa adriatica. Certamente un motivo di orgoglio per la comunità del Piceno – prosegue Battistoni - ed un motivo di crescita per l’agroalimentare marchigiano, che ha già registrato nel 2023 numeri da record nell’export, con delle eccellenze alimentari che fanno da bandiera del nostro Made in Italy nel mondo”. “Ringrazio il Presidente di Coldiretti, Ettore Prandini e la neo rieletta Presidente di Coldiretti Marche Letizia Gardoni per la splendida iniziativa, che consolida ovviamente un rapporto proficuo e di collaborazione con Coldiretti per la promozione del territorio marchigiano e del agrolimentare tutto” conclude Battistoni.