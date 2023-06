Beni alimentari, interrogazione Fornaro (PD): su carta risparmio spesa

Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-01216 presentato da FORNARO Federico testo di Lunedì 26 giugno 2023, seduta n. 126

FORNARO. — Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

la legge di bilancio 2023 ha introdotto la cosiddetta carta risparmio spesa che sostituisce i buoni spesa erogati dai comuni e prevede l'erogazione di una somma 382,50 euro destinata all'acquisto di beni alimentari di prima necessità per i nuclei familiari in difficoltà economica. Nella Gazzetta Ufficiale del 12 maggio 2023 è stato pubblicato il decreto attuativo del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, che regolamenta il funzionamento della carta e, con il messaggio numero 1958 del 26 maggio, l'Inps ha fornito le istruzioni operative. Per ricevere la carta i cittadini non devono inviare alcuna domanda e a partire da luglio i nuclei beneficiari della misura, con Isee inferiore a 15 mila euro, potranno ritirare in posta la carta prepagata con l'importo stabilito;

il meccanismo che gestisce la carta prevede che essa venga erogata dall'Inps, in base a dati elaborati dallo stesso Istituto, che invia ai comuni gli elenchi dei beneficiari, suddivisi tra quelli ai quali la carta è già assegnata e una lista aggiuntiva dalla quale i comuni potrebbero aggiungere altri assegnatari; una possibilità, questa, del tutto virtuale in quanto nella stragrande maggioranza dei comuni, soprattutto in quelli di piccole dimensioni, il numero delle carte assegnate è già interamente abbinato agli utenti che soddisfano i requisiti previsti nella normativa. Ai comuni, quindi, spetta solo la verifica dei dati anagrafici dei gruppi familiari indicati dall'Inps;

tale procedura, come segnalato da numerosi comuni, produce effetti distorsivi, attribuendo a volte il contributo a chi non ne avrebbe necessità e non intervenendo verso quei nuclei familiari che ne avrebbero bisogno. Infatti la sola valutazione dell'Isee produce delle situazioni dove famiglie che, per situazioni contingenti hanno un basso Isee per l'anno precedente, si trovano ad avere diritto alla carta, mentre questa viene negata a chi, in condizione di grave povertà, non ha nemmeno prodotto l'indicatore della situazione economica;

alla base di questa situazione sta la completa esclusione dei servizi sociali dei comuni dalla scelta dei nuclei che necessitano del provvedimento. Proprio i servizi sociali comunali che meglio conoscono le situazioni presenti sul loro territorio non possono intervenire nemmeno in caso di rinuncia della carta in quanto la stessa verrebbe riassegnata a livello nazionale;

questa situazione produce effetti ancora più gravi dal momento che le misure del Governo hanno, di fatto, soppresso il «reddito di cittadinanza» e privano le amministrazioni locali di un efficace strumento di lotta alla povertà –:

se siano a conoscenza delle difficoltà prodotte dal sistema di erogazione della cosiddetta carta risparmio e spesa e se ritengano di intervenire per consentire ai comuni di gestire al meglio l'erogazione di un contributo che deve andare a chi ne ha effettivamente bisogno e che tocca le realtà sociali delle comunità.

(4-01216)