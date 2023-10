Bevande alcoliche, per Istat in Italia migliora consumo consapevole del 4,6%. Paese sopra target Ue per riduzione rischio

In Italia è migliorato il consumo consapevole di bevande alcoliche. A certificarlo è l'indagine Istat "Aspetti della vita quotidiana" che ha analizzato i dati del 2022, confrontandoli con quelli degli anni precedenti.

In particolare, la percentuale di popolazione sopra i 14 anni che ha ecceduto in almeno un comportamento di consumo a rischio di bevande alcoliche è scesa dal 19,9% del 2010 al 15,3% del 2022. Anche il consumo eccedentario (più di due unità alcoliche per l'uomo e una per la donna) è calato dal 13,8 al 9,6%, mentre il cosiddetto binge drinking, il bere fino ad ubriacarsi, è passato dall'8,5 al 7,2%.

Dunque l'analisi conferma una progressiva riduzione dei consumatori a rischio e i dati degli ultimi anni sono inferiori al target dato dal Piano europeo per la riduzione del 10% del consumo nocivo di alcool.

Forte il differenziale di genere per tale fenomeno, con una quota maggiore di uomini con abitudini di consumo a rischio di bevande alcoliche (21,8% contro 9,2% donne). Nel tempo, tuttavia, si è ridotta la distanza di genere per effetto di una maggiore contrazione del numero dei consumatori a rischio piuttosto che delle consumatrici (-7,1 p.p. tra gli uomini e -2,3 p.p. tra le donne tra il 2010 e il 2022).

Quote elevate di consumatori di alcol a rischio si osservano tra i minori di 14-17 anni (27,2% nel 2022) e tra i giovani di 18-24 anni (15,9%) per gli episodi di ubriacatura (binge drinking). Tra gli anziani, i consumatori a rischio sono il 18,3%, ma prevale l’abitudine ad un consumo giornaliero eccessivo di alcol (per le persone di 65 anni e più la quantità massima giornaliera raccomandata è di una sola unità alcolica, pari ad esempio ad un bicchiere di vino).

La regione più "virtuosa" in Italia è la Sicilia, con il 9,2%, mentre quella con la percentuale maggiore è la Valle D'Aosta (23,5%). Molto interessanti i dati estrapolati per titolo di studio: nella fascia 25-44 anni chi ha un livello di istruzione superiore eccede meno (2,8%) di chi ha la licenza media (6,4%), ma l'analisi di ribalta per quanto riguarda il binge drinking: 13% per laureati o diplomati e 8,7% per la licenza minima obbligatoria.

Circa una persona su quattro, oltre ad avere un comportamento di consumo di bevande alcoliche a rischio, è anche un fumatore (il 22,9% della popolazione di 14 anni e più) o un forte fumatore (25,5%).

LEGGI QUI TUTTO LO STUDIO ISTAT SUGLI STILI DI VITA