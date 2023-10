BF accanto a Tennis&Friends. Il più importante gruppo agroindustriale italiano sarà sponsor della manifestazione

Si tiene in questi giorni al Foro Italico il Tennis and Friends Roma 2023, la manifestazione organizzata dalla Onlus Friends For Health che promuove la prevenzione e la cultura della salute.

BF Spa – il più importante gruppo agroindustriale italiano – ha scelto di essere sponsor di questa importante iniziativa con il suo marchio Le Stagioni d’Italia, presente in tutte le principali GDO nazionali ed internazionali in Italia e in alcuni selezionati mercati esteri (USA, UK, ecc) con un’offerta unica di prodotti in categorie come pasta, riso, tisane, legumi, uova, olio, panificati a forno, cous cous, passata di pomodoro e linea Frozen (pizze e vegetali).

Tennis and Friends – nata nel 2011 dal connubio tra Salute e Sport per lo sviluppo del benessere psicofisico – si pone come scopo l’educazione alla prevenzione delle malattie, alla tutela della salute, alla visione dello sport come stile di vita in grado di prevenire molte patologie. Nel corso degli anni Tennis and Friends – Salute e Sport ha coinvolto le maggiori istituzioni nazionali, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al Ministero della Salute, e le più importanti strutture sanitarie italiane, con un totale di 400.000 partecipanti.

BF Spa – che ha costruito la propria offerta Le Stagioni d’Italia su valori come trasparenza e tracciabilità garantendo una vasta gamma di prodotti di qualità totalmente Made in Italy – non poteva quindi mancare a una manifestazione che coniuga perfettamente questi principi.

Per questa ragione l’azienda sarà presente a Roma dal 13 al 15 ottobre con uno stand Le Stagioni d’Italia, dove i visitatori troveranno i prodotti del brand, ma potranno anche approfondire i benefici dei prodotti a base di Antico Grano italiano Senatore varietà Cappelli, in primis la Pasta.

Recenti studi scientifici – tra cui uno condotto dal Policlinico Gemelli – hanno mostrato infatti effetti salutari in soggetti non celiaci sensibili al glutine grazie al consumo di pasta ottenuta dalla varietà di grano duro antico Senatore Cappelli. Proprio per illustrare queste importanti evidenze è stata organizzata la tavola rotonda “La ricetta della salute” che si terrà il giorno 14 alle ore 15, coniugando gli aspetti più scientifici di prevenzione a quelli culinari. La pasta sarà inoltre protagonista in un corner dedicato del ristorante Federer, dove verrà preparata da chef stellati e servita agli ospiti.

Nel corso del weekend i visitatori potranno inoltre fare check-up gratuiti nei 140 studi medici allestiti, un’importante opportunità particolarmente apprezzata dai cittadini, come dimostrano i 188.873 check up gratuiti effettuati durante le edizioni 2011-2022. Una preziosa occasione di consapevolezza ed educazione nei confronti di tematiche importanti come la prevenzione, la salute e lo sport.

BF vi aspetta al Foro Italico di Roma.