Bf spa: a Futura Expo per raccontare il viaggio nell’agricoltura di precisione

Il Gruppo BF Spa, il più importante gruppo agroindustriale nazionale quotato in borsa, sarà presente a Brescia alla manifestazione fieristica Futura Expo dall’8 al 10 ottobre 2023 presso il Brixia Forum (Padiglione AGORÀ D13).

Il tema dell’innovazione dei processi produttivi sarà al centro dell’area espositiva del gruppo BF che vedrà la presenza di alcune delle società del suo perimetro come i Consorzi Agrari d’Italia (CAI) e IBF Servizi fino al suo brand Le Stagioni d’Italia. Nello specifico presso il proprio Stand, BF darà la possibilità ai visitatori di intraprendere un viaggio nell’agricoltura di precisione, l’innovativo approccio alla produzione di alimenti agricoli, attraverso un percorso espositivo costituito da isole tematiche.

L’agricoltura di precisione è una metodologia divenuta nell’ultimo decennio uno degli approcci fondamentali per poter ottenere contemporaneamente le migliori rese per ettaro, ponendosi in equilibrio con la natura e producendo un alimento di grande qualità nutrizionale. Il tutto riuscendo a raccogliere un insieme di informazioni utili al consumatore finale, tra cui la trasparenza della filiera alla base dell’alimento, per poter scegliere adeguatamente i prodotti che comporranno la sua alimentazione.

I visitatori dello stand saranno accompagnati in questo corso accelerato di agricoltura di precisione dai tecnici agronomi del Gruppo BF Spa.

Durante la prima tappa gli ospiti potranno apprendere le linee guida per la selezione del seme più adatto alle condizioni generalidel contesto ambientale (tipologia del terreno, clima, caratteristiche fisiche e chimiche, ecc). Qui la protagonista sarà la genetica dei Consorzi Agrari d’Italia, anch’essi parte del Gruppo BF. Uno su tutti il ritrovato grano Senatore Cappelli o le varietà risicole più importanti. Seconda tappa la raccolta dei dati attraverso colonnine meteo, droni e l’apporto unico dei dati provenienti dai satelliti. Tutti i dati serviranno alla realizzazione di una serie di mappe che identificano le aree con medesime caratteristiche che saranno alla base delle decisioni operative in campo. Saranno i tecnici di IBF Servizi Spa, il più grande hub agritech italiano, a raccontare le tecnologie offerte al mondo agroalimentare per aumentare efficienza e performance di sostenibilità delle aziende.

Arrivati all’area de Le Stagioni d’Italia, brand del Gruppo presente in tutte le principali GDO in Italia e in alcuni selezionati mercati esteri (USA, UK, ecc), i visitatori troveranno un’offerta unica di prodotti in categorie come pasta, riso, tisane, legumi, uova, olio, panificati a forno, cous cous, passata di pomodoro, linea Frozen nate tutte da principi agricoli che uniscono la tradizione e la grande innovazione descritta nelle isole precedenti. L’ultima tappa è dedicata al QR code sviluppato dalla società Rurall, che permette di avere dati certificati e una tracciabilità completa che rappresenta per il consumatore la vera garanzia di una qualità 100% made in Italy dal seme allo scaffale.

La conclusione del percorso è seguita da un attestato, il “diplomadi perfetto agricoltore digitale”, che sarà consegnato a chi visiterà lo stand. L’innovazione tecnologica in esposizione non rappresenta le lavorazioni del futuro: infatti, la consapevolezza e la professionalità alla base di queste metodologie permettono giàproduzioni sempre più sostenibili e di qualità in un mondo che vede tra le più gravi minacce la diminuzione delle terre coltivabili e l’incremento della popolazione mondiale.