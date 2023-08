Bf Spa, al via AGRIPETMRI. Pisante: progetto di ricerca Ue per la competitività e la sostenibilità della nostra agricoltura. VIDEOINTERVISTA

Al via i preparativi per la sperimentazione in campo del progetto europeo AGRIPETMRI che coinvolge IBF Servizi in qualità di partner tecnologico di Bonifiche Ferraresi, l’irccs Neuromed, Innomed srl (Italia), VRvis(Austria) e l’Università Otto von Guiricke di Magdeburg (Germania).

“Si tratta di un progetto di ricerca internazionale per la competitività e la sostenibilità della nostra agricoltura, finanziato dalla Commissione Ue” spiega Michele Pisante, Presidente di BF Spa.

“L’obiettivo è l’integrazione di tecnologie diagnostiche avanzate come la risonanza magnetica e la tomografia per emissioni di positroni nel diagnosticare precocemente l’insorgenza di stress biotici e abiotici nelle piante coltivate” sottolinea Pisante.

Ciò permetterà di comprendere precocemente e con accuratezza quando una pianta è in una condizione di stress, per poter intervenire tempestivamente e con azioni mirate.

“La straordinaria opportunità di trasferire le conoscenze di laboratorio in pieno campo e in ambiente protetto consentirà di mettere in rete una piattaforma interregionale che contribuirà a rendere più sostenibili le nostre produzioni e soprattutto formare generazioni di professionisti che siano in grado di utilizzare i dati per supportare le decisioni” conclude il Presidente di BF Spa.