BF Spa: delega a CDA per aumento di capitale fino a 300 milioni di euro

L’assemblea degli azionisti di B.F. S.p.A. (“BF” o la “Società”) si è riunita in data odierna, in unica convocazione e in sede ordinaria e straordinaria in qualità di presidente del consiglio di amministrazione, registrando la partecipazione del 81,78% del capitale sociale nella parte ordinaria e del 85,78% del capitale sociale nella parte straordinaria.

Delega al consiglio di amministrazione ad aumentare il capitale sociale, per un importo massimo di Euro 300 milioni, con offerta in opzione agli azionisti

L’assemblea degli azionisti in sede straordinaria ha deliberato all’unanimità di conferire al consiglio di amministrazione delega, ai sensi dell’art. 2443, cc. 1 e 2, c.c., ad aumentare il capitale sociale a titolo oneroso, in una o più volte, con eventuale articolazione in più tranche e in via scindibile ai sensi dell’art. 2439, c. 2, c.c., per un importo massimo complessivo (inclusivo di soprapprezzo) di Euro 300.000.000,00, mediante emissione di nuove azioni ordinarie, prive dell’indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione al momento dell’emissione e da ammettersi a negoziazione sul mercato regolamentato Euronext Milan, da offrire in opzione agli aventi diritto ai sensi dell’art. 2441, c. 1, c.c.; la delega ha validità per un periodo di 5 anni a decorrere dalla data odierna.

Come in precedenza comunicato al pubblico, si prevede che la delega possa essere esercitata, e l’aumento di capitale possa avere esecuzione, entro la fine del corrente esercizio, subordinatamente alla pubblicazione di un prospetto informativo di offerta e ammissione a quotazione, soggetto all’approvazione della Consob.

Nomina di un amministratore a seguito di dimissioni e cooptazione ex art. 2386 c.c.

L’assemblea degli azionisti in sede ordinaria ha approvato la proposta formulata ai sensi dell’art. 126-bis, comma 1, penultimo periodo, del D.Lgs. 58/1998 dall’azionista Eni Natural Energies S.p.A. (titolare di una partecipazione pari al 5,315% del capitale), nominando l’ing. Luigi Ciarrocchi alla carica di amministratore, a seguito di cooptazione ex art. 2386 c.c. in data 14 giugno 2023; tale proposta è stata approvata con i voti a favore del 92,61% del capitale rappresentato in assemblea e del 75,74% del capitale sociale.

L’ing. Ciarrocchi ha dichiarato di possedere i requisiti di onorabilità ai sensi dell’art. 17 dello Statuto e i requisiti di indipendenza ai sensi dell’art. 148 del D.lgs. 58/98 e del Codice di Corporate Governance promosso da Borsa Italiana S.p.A..

Il consiglio di amministrazione accerterà il possesso dei suddetti requisiti in una prossima riunione. L’ing. Ciarrocchi è amministratore non esecutivo e non fa parte di alcun comitato.

Il curriculum del nuovo amministratore è disponibile presso la sede legale, sul sito internet della Società www.bfspa.it e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “1info” (www.1info.it).

Secondo quanto dichiarato alla Società, l’Ing. Ciarrocchi non possiede, alla data odierna, azioni di BF.