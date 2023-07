BF Spa, visione geopolitica e 600 milioni per crescere ancora

Il Consiglio di Amministrazione di B.F. S.p.A. (“BF” o la “Società”), riunitosi in data odierna, ha approvato il piano industriale 2023-2027 (il “Piano Industriale”) che conferma una crescita costante e sostenibile del Gruppo BF, divenuto piattaforma al servizio dell’intera filiera agro-industriale, costituita da realtà tra loro complementari in forte sinergia, con l’obiettivo di continuare a creare valore per gli azionisti e tutti gli altri stakeholder.

In particolare, il Piano Industriale si pone i seguenti obiettivi:

- crescita e d efficientamento dei settori esistenti A gro- I ndustriale, Polo s ementi ero e Consorzi Agrari d’Italia S.p.A. (“ CAI ”) ;

- avvio e sviluppo d i un percorso di internazionalizzazione , con l’obiettivo di esportare il modello di filiera e know-how del Gruppo BF , in ambito food e non-food , e di presidiare tutte le fasi produttive e commerciali , c ostituendo BF International ;

- creazione di un’ offerta formativa e sviluppo della ricerca in ambito agritech – per qualificare capital e umano da inserire nel Gruppo BF e presso le aziende partner , costituendo BF University.

“Questo piano – riferisce l’Amministratore Delegato di BF, Dott. Federico Vecchioni – fa leva sul trend di crescita costante che il Gruppo BF ha sviluppato dal suo inizio, con piena coerenza tra gli obiettivi fissati e le azioni realizzate. Il Gruppo BF rappresenta un soggetto imprenditoriale unico con una forte e naturale vocazione geopolitica, caratterizzato dalla ferma intenzione di operare nell’interesse nazionale, ed orientato, dalla nascita, verso concreti obiettivi ESG e la creazione di valore”.

Gli investimenti previsti nell’arco di Piano – pari a circa 575 milioni di euro – consentiranno un progressivo miglioramento dei principali indicatori economici e finanziari con un valore della produzione atteso nel 2027 superiore a 2 miliardi di euro, un EBITDA superiore a 150 milioni di euro.

A conferma dell’attenzione alla creazione di valore per gli azionisti, si prevede di distribuire dividendi in misura crescente fino a raggiungere nell’arco di Piano una remunerazione complessiva superiore a 70 milioni di euro.

Si riportano di seguito i principali indicatori economici previsionali attesi nel Piano Industriale:

euro/milioni 2023 2027 VALORE DELLA PRODUZIONE > 1,4 miliardi > 2 miliardi EBITDA Circa 70 milioni > 150 milioni

Si prevede di realizzare gli interventi di investimento mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall’operazione di aumento di capitale esaminata in data odierna dal Consiglio di Amministrazione, da operazioni relative a entità del Gruppo e da strumenti di leva finanziaria.

Con riferimento alle operazioni relative a entità del Gruppo, la Società intende valorizzare assetdel Gruppo per circa 200 milioni di euro, principalmente attraverso il completamento della valorizzazione del 49% di Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola avviato nel 2021, nonché attraverso ulteriori operazioni,aventi ad oggetto le minorities delle società che presidiano i settori in cui opera il Gruppo, da realizzare nell’arco del Piano.

Eventuali ulteriori operazioni che fossero portate a compimento nel quinquennio del Piano potrebbero generare un surplus rispetto al fabbisogno finanziario per il Piano.

Per una più dettagliata descrizione del Piano Industriale si rinvia alle slide pubblicate sul sito internet della Società al seguente indirizzo www.bfspa.it sezione “Altri documenti” “2023”.

Con riferimento all’implementazione del Piano, il Consiglio di Amministrazione ha approvato di sottoporre all’assemblea degli azionisti la proposta di attribuire al Consiglio di Amministrazione medesimo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2443 cod. civ., una delega ad aumentare il capitale sociale, a titolo oneroso, tramite emissione di azioni da offrire in opzione agli azionisti, per un ammontare massimo di Euro 300.000.000, incluso eventuale sovrapprezzo (la “Delega”).

La Delega ha lo scopo di dotare il Consiglio di Amministrazione di uno strumento idoneo a eseguire con tempestività e flessibilità un’operazione sul capitale sociale, permettendo al Consiglio di Amministrazione di determinare le condizioni dell’aumento di capitale tenendo conto delle condizioni di mercato prevalenti al momento dell’avvio dell’operazione, nonché di ridurre eventuali impatti sull’andamento del titolo BF grazie a più ridotti tempi di implementazione dell’aumento di capitale.

La proposta prevede che la delega – della durata di 5 anni a decorrere dall’adozione della delibera assembleare – possa essere esercitata in una o più volte, al prezzo che sarà di volta stabilito al momento di ogni singolo esercizio.

Tenuto conto dell’orizzonte temporale del PianoIndustriale, che include la fine del corrente esercizio, è previsto che la Delega possa essere esercitata già entro la fine del 2023 e che la sottoscrizione delle nuove azioni rivenienti dall’aumento di capitale sia offerta in opzione agli azionisti di BF, nonché a terzi quanto alle nuove azioni che non saranno sottoscritte in opzione, sempre entro la fine dell’esercizio in corso. Tale tempistica tiene anche conto del fatto che alcuni azionisti di BF hanno già manifestato il proprio supporto alla sottoscrizione dell’aumento di capitale. In particolare, gli azionisti Dompé Holdings s.r.l., Intesa Sanpaolo S.p.A. e Arum S.p.A., i quali attualmente detengono complessivamente il 50,18% del Capitale Sociale di BF, si sono impegnati irrevocabilmente a esercitare integralmente tutti i diritti d’opzione a ciascuno di essi spettanti nell’ambito dell’aumento di capitale e, quindi, a sottoscrivere azioni di nuova emissione pro quota rispetto alla propria partecipazione in BF.

L’avvio dell’aumento di capitale in esercizio della Delega è subordinato all’approvazione dell’Assemblea straordinaria, nonché al rilascio da parte di CONSOB del provvedimento di approvazione del prospetto informativo (ai sensi del regolamento n° 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017) relativo all’offerta stessa.

La Società ha incaricato Equita e J.P. Morgan quali Equity Capital Markets Advisorsnell’ambito del predetto aumento di capitale.

Convocazione dell’assemblea ordinaria e straordinaria

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare per il 27 settembre 2023, alle ore 11:00, l’assemblea (i) in sede straordinaria per deliberare sulla proposta di attribuire la Delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2443 cod. civ., e (ii) in sede ordinaria per deliberare sulla nomina di un amministratore a seguito di dimissioni e cooptazione ex art. 2386 c.c..

L’avviso di convocazione verrà pubblicato con le modalità e nei tempi previsti dalla normativa di legge e regolamentare vigente e applicabile.

Ulteriore documentazione

L’ulteriore documentazione, relativa alla suddetta assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti e alle materie poste all’ordine del giorno, sarà messa a disposizione nei modi e nei tempi previsti dalla normativa di legge e regolamentare vigente e applicabile.

Di seguito AGRICOLAE pubblica il pdf con la presentazione del Piano 2023-2027:

