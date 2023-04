Biocarburanti, Battistoni (FI): Via libera G7, l’Europa riveda l’agenda green su emissioni

“Con la sottoscrizione unanime sull’utilizzo dei biocarburanti come mezzo adatto e qualificato per raggiungere la decarbonizzazione del settore auto e dei trasporti da parte dei Paesi presenti al G7 Clima, è necessario che l’agenda green dell’Europa sulle emissioni, venga rivista e aggiornata”. Lo dichiara in una nota il vice presidente della Commissione Ambiente della Camera e deputato azzurro Francesco Battistoni.

“Le conclusioni approvate nel documento finale del G7 - aggiunge - equiparano i biocarburanti ai carburanti sintetici per cui è necessario che la Commissione, nelle prossime sedute, introduca chiaramente anche i biofuel fra le energie green per il settore automotive. La decisione presa – prosegue Battistoni – non fa altro che certificare la validità delle argomentazioni portate all’attenzione dell’Ue da parte del ministro Pichetto e del governo italiano, che hanno sempre ribadito l’obiettivo comune di raggiungere entro il 2035 le emissioni zero sottolineando, però, che per raggiungere questo target deve essere lasciata ad ogni Paese la libertà di perseguirlo secondo le proprie prerogative, senza imposizioni o scelte di parte. Il G7 ha stabilito questo principio e ha dato ragione all’Italia”, conclude Battistoni.