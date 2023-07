Biologico, Aiab: Tavolo nazionale con regioni per sviluppo uniforme. Centro-sud leader del settore”

“I numeri sul bio sono incoraggianti oltre 2 milioni e trecentomila ettari coltivate e oltre 86.000 aziende agricole frutto dell’impegno di molte regioni che stanno continuando il loro impegno nel settore. Il nostro obiettivo è di sostenere quelle che sono rimaste indietro”.



È quanto dichiara Giuseppe Romano, presidente nazionale di AIAB che ha preso parte a L’Aquila al convegno nazionale "Appuntamento con il bio'", promosso da Ismea e che ha visto la presenza del Sottosegretario On. Luigi D’Eramo.



“Per questo – aggiunge Romano - abbiamo chiesto, in modo unitario alle altre organizzazioni del bio, un tavolo di regia nazionale sul biologico con le regioni per avere una ricaduta uniforme su tutto il territorio nazionale del Piano D’Azione del Bio e dai fondi della PAC”.



“Il Centro Sud – sottolinea - è in prima posizione per le superfici coltivate bio, mentre il Nord è il primo posto per il consumo di prodotti bio, ma indietro sulla produzione primaria con Regioni che hanno solo il 4% di superfici agricole adibite a coltivazioni biologiche”.