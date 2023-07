Biologico, Italia leader in Ue. Vicino obiettivo 25% superfici ma consumi in frenata. VIDEOINTERVISTE DI: Lollobrigida, D’Eramo, Proietti (Ismea), Federbio, Assobio, Anabio-Cia, Alleanza Cooperative, Assocertbio

Il biologico italiano è ormai lanciato verso il target del 25% di superfici investite a bio, previsto dalla Strategia Farm to Fork al 2030, con già 6 regioni che hanno oltrepassato questo traguardo. In parallelo il numero degli operatori (produttori, trasformatori e importatori) prosegue la sua crescita a un ritmo piuttosto sostenuto, confermando l’Italia al primo posto in Europa per numero di aziende agricole biologiche certificate e sui gradini del podio anche per estensione della Sau biologica. I consumi però stentano a recuperare slancio e la spesa domestica, seppur in ripresa su un deludente 2021, non soddisfa appieno le aspettative, crescendo a un ritmo inferiore all’agroalimentare complessivo e al tasso di inflazione.

Questi alcuni dati dall’ultimo rapporto Bio in cifre relativo al 2022, realizzato da ISMEA e da Ciheam Bari e presentato in anteprima oggi all’Aquila, presso il Palazzo dell'Emiciclo, durante il convegno “Appuntamento con il bio”.

Di seguito gli interventi: