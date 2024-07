Biologico, Maffini (Assobio): unire le forze per rilancio settore e puntare su comunicazione. VIDEOINTERVISTA

“Abbiamo visto che il settore del biologico è un settore che sta tenendo sia dal punto di vista dell'agricoltura sia dal punto di vista del mercato. Ma riteniamo che in questo momento si debbano unire le forze di tutte le associazioni insieme alle istituzioni, per rilanciare il settore, per dare nuova energia, nuovo entusiasmo. Questo entusiasmo deve coinvolgere anche il mercato e quindi andare a toccare il consumatore finale che ha bisogno nuovamente, dopo anni importanti per lo sviluppo del biologico, di rinfrescare il concetto fondamentale della salute e anche della trasformazione di un prodotto biologico che non prevede, ad esempio, l'utilizzo di alcuni additivi dannosi per la salute.”

Così Nicoletta Maffini (AssoBio) a margine della presentazione dell’ultima edizione del report “Bio In Cifre” organizzato da Ismea a Bracciano (Rm).

“Quindi terremo moltissimo a insistere anche sui temi della comunicazione per andare a spiegare ancora una volta in maniera chiara esattamente cosa c'è dietro il marchio del biologico, che ancora non è così conosciuto e tutto il processo produttivo, dal campo alla tavola. Ogni anello della catena ha bisogno di essere supportato e di maggiore chiarezza. Devo dire che siamo fortemente soddisfatti anche dell'impegno che il sottosegretario D'Eramo ha preso ancora una volta questa mattina e del lavoro già svolto fino ad oggi. Quindi quello che posso dire è avanti tutta al nostro settore.”