Bolle di malto, Pella (Anci): manifestazione che stimola Biella per la crescita del settore. VIDEOINTERVISTA

Roma - "Una bella iniziativa, un'iniziativa che viene svolta da otto edizioni a Biella, una delle città più caratteristiche del Piemonte, che quindi non si mette in mostra solo per quella che è la sua storicità, cioè la lana, la seta, il cashmere, perché ricordo che a Biella ci sono le più grandi aziende al mondo, non solamente a livello nazionale, ma che in qualche modo stimola quella che è una nuova attività, quella legata alla birra".

Così ad AGRICOLAE Roberto Pella, presidente Anci, a margine della presentazione alla Camera della manifestazione Bolle di malto che si terrà nel capoluogo piemontese a fine agosto.

"Non per altro anche a Biella abbiamo una delle birre più famose al mondo, possiamo dirlo, la birra Menabrea, ma sono tanti i birrifici sparsi su tutto il territorio locale, e aggiungerei sul territorio nazionale.

Come governo di centrodestra abbiamo sempre sostenuto in modo particolare questo settore e soprattutto tante imprese di giovani giovani che in qualche modo si mettono sulla piazza, giovani che vogliono avviare la propria attività. Giovani che non solo creano occupazione ma che rilanciano il territorio. Per questa ragione noi siamo contenti di sostenere questa iniziativa, siamo contenti di poterla aiutare".