Boom di conversioni per la CAP ISMEA: meno debiti per PMI e più risorse per misure strutturali rilancio e sviluppo imprese agricole italiane

Meno debiti per le Piccole e medie imprese agricole e al contempo più risorse per misure che possano aiutare le imprese in modo strutturale fuori dalle logiche emergenziali. Per il rilancio e lo sviluppo delle Pmi agricole italiane.

Boom di conversioni per la CAP ISMEA.

Da quanto apprende AGRICOLAE, con oltre 2.100 adesioni esercitate entro il 20 aprile, ultimo giorno utile, il tasso di conversione della Cambiale Agraria e della Pesca (CAP) ISMEA ha raggiunto quasi il 70% del portafoglio.

Con la conversione, i titolari di finanziamenti CAP erogati da ISMEA hanno ottenuto la trasformazione del 35% del loro debito in sovvenzione diretta a fronte dell’estinzione anticipata del debito residuo.

Autorizzata dalla Commissione Europea con Decisione C (2022) 4378 finale nell’ambito degli ultimi emendamenti al Quadro Temporaneo per l’emergenza sanitaria l’operazione proposta da ISMEA ha quindi centrato l’obiettivo: realizzare una decisiva riduzione della esposizione debitoria delle PMI agricole e della pesca e favorire un immediato recupero di parte delle risorse stanziate per contrastare la crisi connessa al COVID-19, al fine di destinarle a misure che - fuori dalla logica emergenziale - sostengano, in modo stabile, il rilancio e lo sviluppo delle imprese agricole italiane.