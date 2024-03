Bovini da latte, CARE4DAIRY presenta le linee guida il 26 marzo alle 10.30 a Palazzo della Valle

Martedì 26 marzo, nella sede di Confagricoltura – Sala Serpieri, Palazzo Della Valle, Roma – alle 10:30 si terrà un evento sulle linee guida europee per il benessere animale nella filiera lattiero-casearia, organizzato dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise.

Le linee guida sono il risultato di “Pilot Project on the Welfare of Dairy Cattle, including Measures to Protect Unweaned Dairy Calves and End-of-Career Animals – CARE4DAIRY”: un progetto finanziato dal Directorate General for Health and Food Safety (DG SANTE) della Commissione Europea, che ha visto l’IZS dell’Abruzzo e del Molise nel ruolo di capofila.

L’obiettivo di CARE4DAIRY è quello di identificare e diffondere le buone pratiche di allevamento per migliorare il benessere animale lungo tutta la filiera di produzione del latte. L’evento è rivolto a tutti gli operatori del settore.