Bracconaggio ittico, Biancofiore: si pone fine a fiera illegalità e si tutela pesca sportiva

“Con questo disegno di legge, che si pone in continuità con il provvedimento approvato al Senato la scorsa legislatura e poi non concluso per la sua fine anticipata, si scrive la parola fine a reati odiosi come il bracconaggio ittico e si prevede un generale divieto della pesca professionale nei fiumi e nei canali italiani”. Lo dice in aula la senatrice Michaela Biancofiore, presidente del gruppo Civici d’Italia, Noi moderati, Coraggio Italia, Udc, Maie. “Tutelare la biodiversità, gli ecosistemi e gli animali - aggiunge - rappresenta un valore assoluto e significa operare per garantire benessere e salute al pianeta e all’uomo. Le acque interne italiane – osserva – sono un ecosistema ricchissimo di biodiversità, una ricchezza che rischia però di sparire molto velocemente. Ed il bracconaggio e i cosiddetti crimini di natura i ‘Wildlife crime’ ed il fenomeno della pesca illegale sempre più dilagante ne sono la causa principale. Con questo ddl questo dannoso fenomeno si combatte in maniera f efficace. Le misure adottate, molto severe, faranno si, di contro, che si possa invece tutelare maggiormente il settore della pesca sportiva che movimenta un giro di affari di oltre 3 miliardi. Annuncio, pertanto, il voto favorevole del gruppo che rappresento perché si possa finalmente scrivere la parola fine al fenomeno del bracconaggio e perché i nostri rinomati prodotti ittici nonché tutti i professionisti del settore possano avere più tutela”. – conclude.