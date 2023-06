Brevetti, Mascarino (Pres. Federalimentare): Bene Tub a Milano, per Italia ruolo strategico

“Aver ottenuto dal Comitato Amministrativo del Tribunale Unificato dei Brevetti, all’unanimità, l’istituzione della sezione di Milano della Divisione centrale del Tub è davvero un ottimo risultato per l’Italia. Come Federalimentare siamo assolutamente lieti, in quanto, fra le competenze giuridiche nell’ambito dei contenziosi brevettuali, uno spazio significativo sarà dedicato al settore dell’agri-industria”. Lo dichiara in una nota il presidente di Federalimentare, Paolo Mascarino.

“E’ un risultato significativo per il Paese e per tutto il settore perché, ricordo, che proprio il comparto agroalimentare e del food nella sua totalità, rappresenta per l’industria alimentare uno dei settori cruciali da difendere contro le contraffazioni. Aver scelto Milano – aggiunge – riconosce l’importanza dell’Italia nello scacchiere europeo e conferma la nostra centralità nel cooperare a livello Ue contro tutte le forme di falsificazioni nel nostro settore. Un risultato prezioso ottenuto grazie al grande lavoro svolto dal ministro Tajani che, in un proficuo e attento lavoro di squadra, ha centrato un obiettivo strategico di cui essere orgogliosi”, ha concluso.