Bruxelles, Fini: Cia presenta piano strategico all’Ue, servono risposte immediate per gli agricoltori. VIDEOINTERVISTA

"CIA Agricoltori Italiani ha presentato il Piano strategico per l'agricoltura a Bruxelles. È un appuntamento molto importante che definisce alcune priorità che sono state presentate agli europarlamentari, ma all'opinione pubblica in generale. Noi riteniamo che in un momento così delicato per l'agricoltura vadano prese delle iniziative e definite alcune priorità. Oggi è un giorno anche importante per quel che riguarda il Consiglio europeo, perché all'ordine del giorno è stato inserito un punto che riguarda l'agricoltura, segnale molto importante di attenzione nei confronti del settore, che noi richiamiamo da diverso tempo e finalmente pare che ci sia una sensibilità a livello europeo diversa rispetto al passato".

Così ad AGRICOLAE Cristiano Fini, presidente CIA, in occasione della presentazione del manifesto per il piano strategico a Bruxelles.

"Noi chiediamo maggiore semplificazione, ma soprattutto equità del valore lungo la filiera. Quindi iniziative che auspichiamo vengano prese già nella giornata di oggi o domani, per cercare di dare delle risposte alle migliaia e milioni di agricoltori italiani ed europei che si stanno battendo da parecchio tempo per cercare di rimettere al centro l'agricoltura. Abbiamo bisogno di risposte immediate, speriamo ovviamente che in questi giorni arrivino".