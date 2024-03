Bruxelles, Prandini: proposte vanno nella direzione indicata da Coldiretti. Ora fare di più su reciprocità. VIDEOINTERVISTA

Da Bruxelles - “Oggi è una giornata importante che coglie gran parte delle richieste che come Coldiretti abbiamo presentato nei mesi scorsi. Una risposta a più di 500.000 imprese agricole in termini di semplificazione e accogliendo quelle che erano delle richieste di fondamentale importanza che avevamo presentato alla Commissione, in particolar modo alla Presidente Von Der Leyen, che vanno nel segno di aumentare la capacità produttiva in Europa, di diminuire la necessità di importazioni di prodotti agroalimentari provenienti da altri Paesi e nel tenere in considerazione quelli che sono i bisogni dei nostri agricoltori.”

Così ad AGRICOLAE il presidente Coldiretti, Ettore Prandini, oggi a Bruxelles in vista dell’incontro con il Commissario Ue all’agricoltura Janusz Wojciechowski.

“Gran parte delle proposte che sono presentate vanno, come dicevamo, nel segno di ciò che noi avevamo richiesto. Si può fare ancora di più in termini di reciprocità per quanto riguarda i regolamenti, dunque le stesse regole che vengono imposte alle imprese agricole europee devono valere quando noi importiamo prodotti provenienti da altri Paesi.

Serve un'attenzione anche sui temi di carattere ambientale rispetto al fatto che oggi l'Europa sia il continente in assoluto più sostenibile per quanto riguarda le filiere agricole e agroalimentari. Tante volte importiamo prodotti da Paesi che invece hanno una grave responsabilità rispetto anche al tema del cambiamento climatico. Sotto questo punto di vista serve un'attenzione rispetto a quello che oggi facciamo e quello che dovremmo fare. Inserire la reciprocità anche negli accordi di libero scambio è un'attenzione al territorio e all'ambiente nel quale noi viviamo a livello globale.”