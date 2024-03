Caccia, Caramiello, M5S: da maggioranza legge crudele e pericolosa per paese

La maggioranza porta avanti una legge senza un briciolo di pietà verso i nostri animali selvatici, che mette nel mirino la natura e in pericolo il Paese. La proposta di Legge presentata dall’Onorevole Bruzzone della Lega intende liberalizzare la caccia nel nostro Paese attraverso alcune proposte scriteriate, prevedendo ad esempio l’allungamento della stagione venatoria, zero tutele per gli uccelli utilizzati come richiami vivi, caccia 7 giorni su 7, utilizzo di visori termici. Ma non si esaurisce qui l’elenco delle assurdità portate avanti dal Deputato leghista, che intende modificare una legge del 1992, sferrando un gravissimo attacco alla natura e agli animali selvatici. Per questo motivo, contro chi intende cacciare sempre e ovunque, il Movimento 5 Stelle ha presentato oltre mille emendamenti in Commissione Agricoltura, con l’obiettivo di bloccare questo provvedimento folle, che tra l’altro viola diverse direttive europee, mettendo così a rischio il Paese. Non siamo soli in questa battaglia: abbiamo già incontrato le associazioni che da anni lottano per tutelare i nostri animali, tra cui Lipu, Lav e WWF. È insieme a loro che, in una conferenza stampa la prossima settimana, faremo chiarezza su alcuni pesanti dettagli di questa vicenda. Ritengo che solo attraverso uno sforzo congiunto e coordinato sarà possibile mettere in campo la migliore strategia per fermare questa legge anacronistica e crudele”.

Lo scrive in una nota Alessandro Caramiello, Capogruppo del Movimento 5 Stelle in Commissione Agricoltura alla Camera.