Caccia, Caramiello (M5S): Governo ci espone a vergogna internazionale

“La risposta del ministro Pichetto Fratin alla nostra interrogazione sulla caccia è insoddisfacente e forse dovrebbe farsi spiegare dalla maggioranza di cui fa parte cosa sono stati capaci di fare in questi mesi, in cui hanno portato la Commissione Europea ad aprire due procedure di pre-infrazione nei confronti dell’Italia. Da un lato, infatti, l’emendamento Foti all’ultima Legge di Bilancio permette l’abbattimento o la cattura degli animali nelle zone vietate per la caccia, comprese le aree protette, e anche nei giorni di silenzio e di divieto, andando tra l’altro contro a numerose disposizioni della ‘direttiva uccelli’ che prevede un regime generale di protezione di tutte le specie. Ma la maggioranza non si è fermata qui e ha effettuato un’ulteriore modifica nel Decreto Asset che va in contrasto con il regolamento REACH dell’Unione Europea, adottato per migliorare la protezione della salute umana e che stabilisce i limiti all’uso di munizioni di piombo, che come il ministro sa perfettamente è tossico. In un carteggio privato che abbiamo avuto modo di visionare, la Commissione europea ha smontato punto per punto tutte le argomentazioni del governo italiano. Ma perché queste comunicazioni non sono pubbliche? Cos’avete da nascondere? Cosa non volete far sapere agli italiani? È presto detto: a causa delle scellerate scelte politiche di questo governo, i cittadini vedono messa in pericolo la loro salute, rischieranno di essere impallinati in boschi e parchi pubblici e, come se non bastasse, dovranno pagare più tasse a causa delle procedure d’infrazione. E non contenti di tutto questo, i colleghi della maggioranza, con Bruzzone della Lega in testa, hanno deciso a tutti gli effetti di legalizzare politicamente il bracconaggio, portando in Commissione una proposta di Legge che contiene ad esempio l’utilizzo di visori termici così, proprio a detta di Bruzzone, si può uccidere più rapidamente e più precisamente. Ma anziché rimediare all’ennesima brutta figura fatta con la Commissione europea, ancora una volta il governo Meloni ci espone alla vergogna internazionale. Il ministro faccia qualcosa perché è ora di mettere un freno a questa deriva pericolosa, nel rispetto del nostro ambiente e delle future generazioni”. Lo dichiara Alessandro Caramiello, Capogruppo del Movimento 5 Stelle in Commissione Agricoltura alla Camera, intervenuto in Aula a Montecitorio durante il question time.