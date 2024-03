Caccia, Caramiello (M5S): Governo ci espone a vergogna internazionale

“Questo Governo è nemico della natura e ha deciso di inaugurare una stagione vergognosa di esaltazione della caccia, in barba alle sentenze, alle leggi e ai pilastri della nostra Carta Costituzionale. È ora di dire basta, è ora di fare rapidamente marcia indietro, dopo aver dato sfogo alle pulsioni sanguinarie di alcuni cacciatori sfegatati della maggioranza”. Lo dichiara Alessandro Caramiello, Capogruppo del Movimento 5 Stelle in Commissione Agricoltura alla Camera, intervenuto nella conferenza stampa “La caccia non è uno sport” tenutasi oggi a Montecitorio alla presenza del Vicepresidente della Camera Sergio Costa e delle principali realtà animaliste italiane, tra cui WWF, LIPU, ENPA e LAV.

“L’occasione – prosegue Caramiello – è stata propizia per riflettere sull’atroce provvedimento a prima firma Bruzzone della Lega, che intende liberalizzare la caccia nel nostro Paese attraverso alcune proposte scriteriate, prevedendo ad esempio l’allungamento della stagione venatoria, zero tutele per gli uccelli utilizzati come richiami vivi, caccia 7 giorni su 7, utilizzo di visori termici. Quest’iniziativa legislativa dà seguito alle due procedure d’infrazione contro l’Italia aperte dalla Commissione europea, secondo cui il nostro Paese non protegge adeguatamente le catture accidentali di specie marine, autorizza l’uccisione e la cattura di animali selvatici nelle aree protette e nei periodi di divieto e, soprattutto, non rispetta le norme sull’uso del piombo nelle munizioni utilizzate dai cacciatori. Il governo ha pochissimo tempo per rimediare alle violazioni riscontrate, rischiando addirittura di finire sotto la scure della Corte di Giustizia dell’Ue. Ancora una volta il Governo Meloni ci espone alla vergogna internazionale: è ora di mettere un freno a questa deriva pericolosa, nel rispetto del nostro ambiente e delle future generazioni” conclude Caramiello.