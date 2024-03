Caccia, Costa (M5S): con modifiche a firma Bruzzone legalizziamo bracconaggio e caccia selvaggia. AUDIOINTERVISTA

"La maggioranza di centro-destra a prima firma dell'onorevole Bruzzone ha depositato una modifica della norma sul prelievo venatorio, quindi in sostanza la caccia, che destrutturalizza totalmente una norma del 1992." - così l'On. Sergio Costa del Movimento 5 Stelle al telefono con Agricolae per commentare la seduta della XIII Commissione Agricoltura della Camera durante la quale si sono discusse le modifiche (presentate dall'On. Bruzzone della Lega) alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, con emendamenti presentati dallo stesso on.Costa.

" In buona sostanza introducendo alcuni concetti che sono quelli della caccia sette giorni su sette, delle norme regionali per poter determinare quali sono le specie cacciabili diverse da regione a regione e in questo modo non attaccabili in sede di contraddittorio dalle associazioni ambientaliste o da altri soggetti legittimati. Inoltre utilizzando strumenti tecnologici particolari per il prelievo venatorio, per esempio i visori notturni che consentono quindi uno sparo in tutte le condizioni anche di cattiva luce e utilizzando quelli che si chiamano i richiami vivi ovverossia la possibilità di allevare, detenere specie di fauna selvatica in casa per tutta la vita ai fini di richiamare altri animali e potergli sparare meglio. In questo impianto, sostanzialmente è questo, io ho depositato alcune centinaia di emendamenti per contrastare questa opzione di modifica della norma del 1992 perché la ritengo come primo elemento totalmente incostituzionale rispetto alle modifiche dell'articolo 9 della Carta costituzionale che introducono la tutela della biodiversità, degli ecosistemi e dell'ambiente e degli animali per le future generazioni, tra l'altro modifica che ho voluto io quando ero Ministro dell'Ambiente nella legislatura scorsa.

Per cui i miei emendamenti hanno questo senso: noi ci poniamo in una condizione di infrazione europea, di modifica sostanziale di quelli che invece sono i valori e i principi della Carta costituzionale e creiamo un presupposto di caccia selvaggia in tutte le condizioni. In sostanza stiamo legalizzando il bracconaggio, cioè tutto ciò che oggi è vietato dalla legge anche con forme di tutela penale, non solo amministrativa, diventa tutto possibile.

Ecco secondo me quale è l'elemento di riferimento. Nessuno può andare in un bosco di giorno, di notte, nessuno può andare in un parco, in una passeggiata essendo tranquillo: si potrà cacciare anche vicino le case rurali e in condizioni di non sicurezza per le nostre famiglie. "