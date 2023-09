Caccia. Lollobrigida: attività regolata da leggi Stato, convocherò comitato faunistico venatorio

Lunedì in conferenza delle Regioni l’attivazione di un processo che porti ad una soluzione

“L’attività venatoria è legittima e regolata da leggi dello Stato. Da anni ormai è reiterata abitudine di alcune organizzazioni utilizzare i ricorsi e le lungaggini procedurali per condizionarne il regolare svolgimento fino a tentare di impedirlo. Cittadini onesti che contribuiscono alle attività di ripopolamento e bio-regolamentazione, pagando regolarmente le tasse, sono di fatto danneggiati da ogni punto di vista. Negli anni si è consolidato un disinteresse da parte delle istituzioni ad affrontare e risolvere questo problema regolando in modo chiaro, e non interpretabile, le norme che assistono una attività legale, tutelata anche in sede europea. Lunedì, nel corso della conferenza delle Regioni, alla quale sono stato invitato, proporrò l’attivazione di un processo che porti al più presto ad una soluzione. In queste ore, le sospensioni dei calendari venatori intervengono con oggettive e diverse interpretazioni degli stessi pareri dell’Ispra e delle norme in vigore. Convocherò il Comitato Faunistico Venatorio, che ho voluto ricostituire, perché anche in quella sede si elabori una proposta utile a regolare questa attività venatoria e il suo svolgimento”. Lo dichiara il ministro dell’Agricoltura della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida.