Cai Agromec, sabato 22 luglio torna “Modena in campo”

Cinquanta ettari tra area espositiva e campi prova per vedere in azione le macchine agricole più innovative. E poi un convegno dove saranno affrontati alcuni dei temi più importanti per l’agricoltura modenese ed emiliano-romagnola. Sabato 22 luglio dalle 10 alle 22 torna “Modena in campo”, la manifestazione organizzata da Apima Modena (Associazione provinciale delle imprese di meccanizzazione agricola) insieme alle principali organizzazioni agricole con il contributo della Camera di Commercio di Modena e il patrocinio della Provincia.

I cancelli di via Guercinesca Est, in località La Granda di Nonantola si apriranno alle 10. I visitatori potranno passare in rassegna le novità portate negli stand dai concessionari di macchine agricole.

Alle 16 taglio del nastro e alle 16:30 un momento di approfondimento tecnico con il seguente programma: saluti istituzionali; Aimag, la multiutility dell’area nord della provincia di Modena, presenterà un progetto per l’utilizzo del compost in agricoltura, che costituisce un’opportunità per gli agromeccanici; Coprob illustrerà i vantaggi della coltivazione delle barbabietole da zucchero; i giovani di Coldiretti introdurranno il nuovo bando per l’agrisolare. Chiuderanno gli interventi degli sponsor.

Alle 18 inizieranno le prove in campo di lavorazione del terreno, semina, mietitrebbiatura, pressatura e aratura. Nell’area espositiva sarà presente uno stand di Caiagromec con helpdesk informativo a disposizione di tutti i partecipanti, per quesiti e richieste di informazioni sulla sicurezza e sulla circolazione delle macchine agricole.

«L’aggiornamento continuo e l’utilizzo delle più moderne attrezzature per l’agricoltura – commenta Gianni Dalla Bernardina, presidente Cai Agromec - è da sempre una peculiarità distintiva del settore agromeccanico. Eventi come questo rispondono quindi pienamente al dna della nostra organizzazione».

«Modena in campo – aggiunge il presidente di Apima Modena e consigliere nazionale di Caiagromec Gianfranco Pini – è nata come una festa in famiglia e negli anni è diventata una delle più grandi manifestazioni in campo. Un successo dovuto al fatto che, chi usa ogni giorno le macchine e le vuole provare nel loro contesto operativo, può farlo».

Saranno presenti anche due punti di ristoro. Cena su prenotazione telefonando al 335.277856