Calamità naturali, Serpillo (UCI): in aumento danni materiali e crescita della mortalità, possibile restringimento coperture assicurative

Un recente studio condotto dall'ENEA, e pubblicato sulla rivista Safety, ha rivelato un allarmante incremento di decessi causati da eventi climatici estremi in Italia, quali frane, valanghe, tempeste e inondazioni, con particolare gravità nelle regioni del Trentino-Alto Adige, Emilia-Romagna, Lombardia e Sicilia.

Il Presidente dell'Unione Coltivatori Italiani (UCI), Mario Serpillo, ha espresso profonda preoccupazione di fronte a questa situazione. "Il cambiamento climatico sta innegabilmente intensificando la frequenza e l'intensità degli eventi meteorologici estremi, con conseguenze drammatiche per i territori e le comunità italiane", ha dichiarato Serpillo.

Oltre al drammatico aspetto delle perdite umane e dei danni economici, il Presidente Mario Serpillo ha evidenziato le crescenti difficoltà dei cittadini nel reperire assicurazioni adeguate contro eventi atmosferici come, ad esempio, le grandinate. L'incremento delle richieste di risarcimento ha spinto le compagnie assicurative a rivedere le loro politiche di copertura, con possibili ripercussioni negative per cittadini e imprese.

"L'aumento dei costi assicurativi e la limitata disponibilità di coperture rappresentano solo una delle numerose questioni legate ai cambiamenti climatici che dobbiamo affrontare", ha sottolineato Mario Serpillo. Il Presidente dell’Unione Coltivatori Italiani ritiene che per proteggere il territorio e gli abitanti sia prioritaria l’urgenza di interventi mirati che necessitano un’immediata allocazione di risorse finanziarie e l'implementazione di misure preventive. Inoltre, egli mette in luce l’importanza di promuovere l’informazione e la sensibilizzazione della società civile per affrontare le emergenze climatiche con il coinvolgimento delle Istituzioni governative ed amministrative.

Le economie mondiali stanno subendo perdite significative a causa dei danni provocati dagli eventi climatici estremi; secondo dati del 2022, le perdite economiche stimate a livello globale si attestano intorno ai 200 miliardi di dollari, con gli Stati Uniti in testa alla classifica, seguiti dalle Filippine. Anche l'Italia, pur trovandosi al diciassettesimo posto, ha subito ingenti perdite.

D’altra parte, il settore assicurativo pone la necessità di affrontare con misure preventive la crescente esposizione al rischio. Infatti, oltre al cambiamento climatico, anche fattori come lo spopolamento delle zone costiere e i movimenti migratori influenzano l'aumento dei prezzi delle coperture.

Per far fronte a questa sfida, l'UCI sottolinea l'importanza di ridurre la vulnerabilità attraverso opere di adattamento ed incentivi statali per mettere in sicurezza i beni. Solo con un impegno congiunto si potrà mitigare l'impatto dei fenomeni climatici estremi e proteggere le comunità italiane.