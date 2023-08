Caldo: Coldiretti, bollino rosso per 3,6 mln di animali in viaggio

Bollino rosso per il caldo per 3,6 milioni di animali in viaggio per le vacanze con i proprietari grazie ad una accresciuta cultura della vacanza “pet friendly” lungo tutta la Penisola. E’ quanto emerge da una analisi Coldiretti/Ixè per il mese di agosto divulgata in occasione del weekend di grande traffico per l’esodo ed il controesodo estivo segnato dall’ondata di caldo con temperature elevate. La prima regola per garantire il benessere dei propri amici animali – sottolinea la Coldiretti – è di avere sempre a disposizione, anche in viaggio, una adeguata scorta di acqua per sopportare il clima torrido e fare attenzione a garantire ombra e aria durante le soste. In valigia poi è utile avere scorte del cibo preferito dal proprio pet, qualche giocattolo che può farlo sentire a casa e anche un kit del pronto soccorso con disinfettante, garze, cerotti per animali, una pinzetta per asportare corpi estranei da zampe e magari un prodotto contro il mal d’auto se si devono affrontare viaggi lunghi. L’accresciuta sensibilità ha favorito le vacanze con cani e gatti ma anche uccelli conigli, tartarughe e pesci, compagni di tutti giorni, con la presenza con un numero crescente di strutture turistiche ce non solo accettano gli animali ma che addirittura offrono servizi ad hoc. Gli agriturismi sono le strutture che sono maggiormente in grado di garantire ai piccoli amici una meritata vacanza all’insegna della riconquista della libertà e della vicinanza ai loro padroni tanto che in Lommbardia e nata quest’anno la prima rete di agriturismi “dog friendly” che garantiscono servizi di accoglienza dedicati ai cani, amici a quattro zampe per eccellenza, per iniziativa di Terranostra Campagna Amica. Sono sempre più numerose – conclude la Coldiretti – anche le spiagge che consentono di non separarsi dal proprio animale al quale in alcuni casi vengono addirittura offerti servizi di svago e di pulizia.