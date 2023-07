Calici di stelle: in Toscana le cantine diventano “Pet friendly” con il tag #ionontiabbandono

Godere della meraviglia della natura che circonda una cantina in un contesto unico. È la possibilità offerta dal Movimento Turismo del Vino Toscana con la nuova iniziativa diCalici di Stelle che per quest’anno va dal 28 luglio al 20 agosto. Una serie di eventi e appuntamenti che potranno essere goduti anche con gli amici a 4 zampe (a partire dal 4agosto in particolare) dal momento che le cantine toscane diventano “pet friendly” e proprio ai “wine lovers” d’eccezione saranno dedicati alcuni eventi speciali che si concentreranno nei giorno dal 4 al 16 agosto. Nasce così #ionontiabbandono da un’idea che prende il nome e tag dal progetto #ionontiabbandono lanciato dall’Ordine dei Medici Veterinari di Bergamo per sensibilizzare tutti contro l'abbandono estivo degli animali.

«Con questa iniziativa vogliamo lanciare il messaggio che MTV Toscana è contro l'abbandono – spiega Violante Gardini Cinelli Colombini, presidente di MTV Toscana - inoltre è stata prevista un’attività social finalizzata a coinvolgere maggiormente i padroni degli amici a quattro zampe per dare visibilità durante le esperienze in cantina invitandoli a postare foto o stories taggando la cantina visitata, MTV Toscana e utilizzando l’hashtag #ionontiabbandono, in modo da rendere ancora più virale e forte il messaggio che MTV Toscana ha scelto per Calici di Stelle 2023». Già in passato la possibilità di partecipare ad iniziative fatte ad hoc per gli amici a 4 zampe era stata molto apprezzata e aveva riscosso molto successo. «Alcune delle cantine socie MTV Toscana offrono anche un’accoglienza con camere e appartamenti ed in molte si può anche mangiare. Si tratta di strutture dove i cani sono i benvenuti tutto l’anno e, un po' per festeggiare i nostri 30 anni anche con i nostri animali, abbiamo deciso di creare delle esperienze che quest’estate potessero rendere felici non solo i padroni ma anche gli animali», ancora Violante Gardini Cinelli Colombini.

Programmi per tutti i gusti e per tutte le aspettative. Calici di Stelle, l'evento di MTV Toscana più atteso dell'estate torna con una serie di appuntamenti che sono diventati un must. A partire dal tema dell’anno, pensato per gli amici a quattro zampe, saranno creati eventi per stupire e far divertire i cani ed i loro padroni. Una coccola in più che verrà offerta agli amici quadrupedi. Poi tutte le altre attività come la caccia al tesoro tra le vigne, iniziative notturne organizzate con le associazioni astrofili, attività sportive come trekking, meditazione, yoga fatte in luoghi panoramici con viste mozzafiato nei pressi delle vigne. Ma anche grigliate nel Chianti, cene tra i filari, attività con centri di astrofili e aperitivi con poeti o attori che raccontino storie o racconti sulle stelle. E poi spazio all'agricoltura biodinamica attraverso incontri con agronomi e esperti che raccontano il legame tra il vino e le stelle. Ma ci sarà spazio anche per eventi musicali per accompagnare cene, aperitivi e degustazioni notturne, per presentazione di libri e letture in notturna oltre a spettacoli di magia e per bambini. Insomma una vasta scelta di proposte per trascorrere serate piacevoli immersi nella campagna toscana, con il vento fresco della sera tra i vestiti e un calice di vino che prende i colori e le nuance del tramonto. I programmi delle aziende sono pubblicati sul portale www.mtvtoscana.com

Calici di Stelle. Dal 1996 è l’evento promosso dal Movimento Turismo Vino in tutta Italia durante il periodo estivo. Un marchio registrato dal Movimento che apre le porte a oltre un milione di visitatori (questi i numeri della passata edizione) in una notte particolare come quella di San Lorenzo, il 10 agosto, ma anche nelle serate estive italiane scelte per questo evento ormai sempre più atteso dagli appassionati. Collabora all’iniziativa l’Associazione nazionale Città del Vino che in occasione di Calici di Stelle contribuisce a promuovere serate nelle piazze dei propri comuni associati. Inoltre è attiva la collaborazione con l’Unione italiana astrofili che nelle varie sedi affiliate in tutta Italia promuove osservazioni durante gli eventi.

Un evento che per il 2023 diventa anche social con @movimentoturismovinotoscana e con gli hastag: #CalicidiStelle2023 - #30AnninMovimento - #MTVItalia - #MTVToscana #ionontiabbandono (per gli eventi dedicati ai cani)

L'Associazione Movimento Turismo del Vino Toscana è un ente non profit che raccoglie oltre cento soci fra le più prestigiose cantine del territorio, selezionate sulla base di specifici requisiti, primo fra tutti quello della qualità dell'accoglienza enoturistica. Obiettivo dell’associazione è promuovere la cultura del vino attraverso le visite nei luoghi di produzione. Ai turisti del vino il Movimento vuole, da una parte, far conoscere più da vicino l’attività e i prodotti delle cantine aderenti, dall’altra, offrire un esempio di come si può fare impresa nel rispetto delle tradizioni, della salvaguardia dell'ambiente e dell'agricoltura di qualità. Oggi più che mai la Toscana viene visitata da molti turisti stranieri, MTV Toscana è pronta a rispondere alle loro esigenze stupendoli con esperienze indimenticabili. Sul sito www.mtvtoscana.com è pubblicato in italiano ed in inglese l’intero programma delle attività offerte in occasioni di eventi come Calici di Stelle ma anche i servizi offerti nel corso di tutto l’anno dalle cantina socie.