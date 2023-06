Campagna Amica, a San Pietro i prodotti salvati dall’alluvione in Romagna. Prandini: servono risposte dalle istituzioni per aiutare le filiere colpite. VIDEOINTERVISTA

"Oggi in Vaticano festeggiamo la giornata della fraternità e della solidarietà. Abbiamo voluto portare la testimonianza di tante aziende agricole provenienti dalla Romagna, che purtroppo a causa dell'alluvione hanno perso tutto, lavoro di intere generazioni. A fronte di questa occasione parliamo delle persone più deboli, senza dimenticare i nostri agricoltori e nel sollecitare le istituzioni nel dare risposte veloci e tempestive, per dare le condizioni perché si possa ripartire con delle certezze, soprattutto in alcune filiere che caratterizzano quel territorio, come l'ortofrutta, parte del vitivinicolo, cerealicolo e degli allevamenti: nessuno va dimenticato e solo con la tempestività potremo creare le condizioni perché quel valore economico, che rischiamo di perdere, lo potremo recuperare nei prossimi anni".

Così ad AGRICOLAE Ettore Prandini, presidente Coldiretti, in occasione del “World Meeting of Human Fraternity”, ispirato all’Enciclica Fratelli tutti di Papa Francesco, grazie alla fondazione “Fratelli tutti” con il mondo contadino di Campagna Amica della Romagna alluvionata che ha portato a San Pietro le specialità salvate dal disastro. I produttori alluvionati hanno anche confezionato un cesto di tipicità da donare al Santo Padre come augurio di pronta guarigione.