Cannabis, Filiera Italia: Si modifichi emendamento, a rischio migliaia posti di lavoro e imprese

“ A rischio migliaia di posti di lavoro e il futuro di centinaia di imprese" così Luigi Scordamaglia, amministratore delegato di Filiera Italia, commenta l'approvazione nelle commissioni Affari Costituzionali e Giustizia della Camera, dell'emendamento che prevede la stretta sulla cannabis light equiparata a quella non light e che di fatto impedirebbe la raccolta, l'utilizzo e l'essiccamento dell'infiorescenza della pianta di canapa. "Un danno enorme per gli imprenditori di un intero settore produttivo che hanno investito in questa coltivazione - dice l'amministratore delegato - e un danno per il nostro Paese che si troverebbe con un deficit competitivo rispetto a molti Paesi europei dove questa attività è garantita e incentivata". "Si proceda dunque alla modifica dell'emendamento - conclude Scordamaglia - e si normi in maniera chiara e definitiva un'attività nella quale il nostro Paese vanta una lunga tradizione e standard di produzione altissimi".