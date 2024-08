Caporalato, Calderone: allo studio interventi ad hoc per proteggere i denuncianti. VIDEOINTERVISTA

Roma - "Chi ha il coraggio di denunciare deve essere messo nelle condizioni di poterlo fare senza avere paura di quello che succederà dopo. Per questo motivo stiamo studiando degli interventi ad hoc che ci consentano di mettere in protezione i denuncianti, ovviamente laddove la denuncia abbia una sua sostenibilità e quindi una sua veridicità, per poter consentire di avere dei supporti e dei sostegni che siano dei sostegni economici che poi contemporaneamente possano consentire di essere accompagnati al lavoro. Per noi lo schema di lavoro è quello che abbiamo adottato per mettere in protezione le donne vittime di violenza attraverso l'assegno di inclusione. E su questo fronte che ci stiamo muovendo, stiamo facendo le verifiche di compatibilità: ma noi riteniamo che questa potrebbe essere una delle opportunità di utilizzare in modo proprio degli strumenti che nascono per sostenere chi è in una condizione di fragilità".

Così ad AGRICOLAE Maria Elvira Calderone, ministra del lavoro, a margine della riunione sul caporalato.