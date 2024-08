Caporalato, Calderone: parti sociali coinvolte su decreto attuazione per banca dati appalti. VIDEOINTERVISTA

Roma - "Tavolo molto importante, l'aggiornamento rispetto alle misure che abbiamo adottato con il decreto agricoltura e che ovviamente devono poi essere implementate con altri interventi. Mi riferisco alla banca dati per gli appalti in agricoltura, che necessita di un decreto di attuazione a firma del Ministro del Lavoro e del Ministro dell'Agricoltura, su cui noi vogliamo coinvolgere le parti sociali".

Così ad AGRICOLAE Maria Elvira Calderone, ministra del lavoro, a margine della riunione sul caporalato.

"Riaggiorneremo il tavolo su questo tema specifico per i primi giorni del mese di settembre. È stata l'occasione anche per fare una valutazione di quelle che sono le attività ispettive svolte nei giorni scorsi, nelle scorse settimane, degli impatti in termini positivi che queste azioni ispettive stanno avendo anche sul fronte della emersione del lavoro sommerso e soprattutto del contrasto al caporalato, che non è un tema solo ed esclusivamente del comparto agricolo. Anzi, va sottolineato che la maggior parte delle aziende agricole, anche delle aziende agricole ispezionate, sono regolari. Però è certamente un tema che interessa alcune aziende, alcune realtà, alcune zone geografiche, ma che è anche proprio di altri settori.

E' di oggi una attività ispettiva fatta dall'Ispettorato del lavoro della Provincia di Salerno, insieme al Nucleo dei Carabinieri tutela del lavoro, su un'attività invece turistica, ricettiva, in cui sono stati trovati dei lavoratori che non erano regolarizzati ma che vivevano anche in condizioni di sfruttamento. Questo è il nostro obiettivo”.